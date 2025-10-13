Ayvens startet in Deutschland (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAyvens AktievorwärtsNachrichten zu Ayvens
    Düsseldorf (ots) - Heute feiert die globale Mobilitätsmarke Ayvens ihren
    Markteintritt in Deutschland. Nach dem weltweiten Launch im Oktober 2023 tritt
    nun auch die ALD AutoLeasing D GmbH nach der Fusion mit der LeasePlan
    Deutschland GmbH ab sofort unter dem neuen Markennamen Ayvens auf.

    Die Verschmelzung der LeasePlan Deutschland GmbH auf die ALD AutoLeasing D GmbH
    sowie die Markeneinführung von Ayvens markieren entscheidende Schritte in der
    Zusammenführung beider Unternehmen. Ayvens ist nun einer der größten
    herstellerunabhängigen Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen in Deutschland.
    Ayvens bietet sowohl gewerblichen als auch privaten Kunden umfassende Lösungen
    in den Bereichen Leasing von Neu- und Gebrauchtwagen, Fuhrparkmanagement,
    Mietwagen- und Auto-Abo-Services sowie Gebrauchtwagenkauf.

    Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens, erklärt: "Die Welt der Mobilität
    verändert sich ständig. Mit unserer neuen Marke verwalten wir nun insgesamt über
    320.000 Fahrzeuge in Deutschland. Dies ist der Beginn eines spannenden Kapitels.
    Ayvens bietet Mobilität für jeden - wirtschaftlich, innovativ, digital,
    flexibel, bequem, nachhaltig und sicher. Unser Ziel ist es, die Zukunft der
    Mobilität zu gestalten und unseren Kunden neue Lösungen aus einer Hand zu
    bieten."

    Ayvens bietet Mobilität für jeden

    Die Expertise von Ayvens unterstützt Unternehmen dabei, ihre Fuhrparks
    wirtschaftlicher und nachhaltiger zu betreiben. Die Kunden profitieren von
    flexibler Vertragsgestaltung, administrativer Entlastung sowie von individueller
    Beratung und direkter Fahrerbetreuung.

    Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Privatkunden bietet
    Ayvens attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit Leasing- und Auto-Abo-Angeboten für
    Neu- und Gebrauchtwagen. Diese Finanzierungsmodelle ermöglichen eine
    transparente Ausgabenplanung. Die schlanken, anwenderfreundlichen
    Onlineprozesse, einschließlich eines voll digitalen Vertragsabschlusses,
    erleichtern den Zugang zu den Angeboten. Zudem fördert Ayvens durch
    Gebrauchtwagenleasing und -verkauf die Nachhaltigkeit, indem gut ausgestatteten
    Businessfahrzeugen und Elektroautos ein weiterer Leasingzyklus ermöglicht wird.

    Kössler fügt hinzu: "Ayvens sieht sich als Partner der Kunden. Wir unterstützen
    sie dabei, ihre Geschäftsziele durch effektive Mobilitätsstrategien zu
    erreichen. Unser Fokus liegt auf der weiteren Digitalisierung und
    Elektrifizierung, um unseren Kunden auch künftig effiziente Services zu bieten."

    Ayvens ist Partner der Automobilhersteller

    Ayvens bietet auch Automobilherstellern und -händlern eine wertschöpfende
     

