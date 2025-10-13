Ayvens startet in Deutschland (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Heute feiert die globale Mobilitätsmarke Ayvens ihren
Markteintritt in Deutschland. Nach dem weltweiten Launch im Oktober 2023 tritt
nun auch die ALD AutoLeasing D GmbH nach der Fusion mit der LeasePlan
Deutschland GmbH ab sofort unter dem neuen Markennamen Ayvens auf.
Die Verschmelzung der LeasePlan Deutschland GmbH auf die ALD AutoLeasing D GmbH
sowie die Markeneinführung von Ayvens markieren entscheidende Schritte in der
Zusammenführung beider Unternehmen. Ayvens ist nun einer der größten
herstellerunabhängigen Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen in Deutschland.
Ayvens bietet sowohl gewerblichen als auch privaten Kunden umfassende Lösungen
in den Bereichen Leasing von Neu- und Gebrauchtwagen, Fuhrparkmanagement,
Mietwagen- und Auto-Abo-Services sowie Gebrauchtwagenkauf.
Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens, erklärt: "Die Welt der Mobilität
verändert sich ständig. Mit unserer neuen Marke verwalten wir nun insgesamt über
320.000 Fahrzeuge in Deutschland. Dies ist der Beginn eines spannenden Kapitels.
Ayvens bietet Mobilität für jeden - wirtschaftlich, innovativ, digital,
flexibel, bequem, nachhaltig und sicher. Unser Ziel ist es, die Zukunft der
Mobilität zu gestalten und unseren Kunden neue Lösungen aus einer Hand zu
bieten."
Ayvens bietet Mobilität für jeden
Die Expertise von Ayvens unterstützt Unternehmen dabei, ihre Fuhrparks
wirtschaftlicher und nachhaltiger zu betreiben. Die Kunden profitieren von
flexibler Vertragsgestaltung, administrativer Entlastung sowie von individueller
Beratung und direkter Fahrerbetreuung.
Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Privatkunden bietet
Ayvens attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit Leasing- und Auto-Abo-Angeboten für
Neu- und Gebrauchtwagen. Diese Finanzierungsmodelle ermöglichen eine
transparente Ausgabenplanung. Die schlanken, anwenderfreundlichen
Onlineprozesse, einschließlich eines voll digitalen Vertragsabschlusses,
erleichtern den Zugang zu den Angeboten. Zudem fördert Ayvens durch
Gebrauchtwagenleasing und -verkauf die Nachhaltigkeit, indem gut ausgestatteten
Businessfahrzeugen und Elektroautos ein weiterer Leasingzyklus ermöglicht wird.
Kössler fügt hinzu: "Ayvens sieht sich als Partner der Kunden. Wir unterstützen
sie dabei, ihre Geschäftsziele durch effektive Mobilitätsstrategien zu
erreichen. Unser Fokus liegt auf der weiteren Digitalisierung und
Elektrifizierung, um unseren Kunden auch künftig effiziente Services zu bieten."
Ayvens ist Partner der Automobilhersteller
Ayvens bietet auch Automobilherstellern und -händlern eine wertschöpfende
