Ayvens startet in Deutschland (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ayvens Aktie Die Ayvens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 10,74 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ayvens Aktie um +3,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,28 %. Die Marktkapitalisierung von Ayvens bezifferte sich zuletzt auf 8,77 Mrd.. Ayvens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0100 %.

Düsseldorf (ots) - Heute feiert die globale Mobilitätsmarke Ayvens ihrenMarkteintritt in Deutschland. Nach dem weltweiten Launch im Oktober 2023 trittnun auch die ALD AutoLeasing D GmbH nach der Fusion mit der LeasePlanDeutschland GmbH ab sofort unter dem neuen Markennamen Ayvens auf.Die Verschmelzung der LeasePlan Deutschland GmbH auf die ALD AutoLeasing D GmbHsowie die Markeneinführung von Ayvens markieren entscheidende Schritte in derZusammenführung beider Unternehmen. Ayvens ist nun einer der größtenherstellerunabhängigen Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen in Deutschland.Ayvens bietet sowohl gewerblichen als auch privaten Kunden umfassende Lösungenin den Bereichen Leasing von Neu- und Gebrauchtwagen, Fuhrparkmanagement,Mietwagen- und Auto-Abo-Services sowie Gebrauchtwagenkauf.Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens, erklärt: "Die Welt der Mobilitätverändert sich ständig. Mit unserer neuen Marke verwalten wir nun insgesamt über320.000 Fahrzeuge in Deutschland. Dies ist der Beginn eines spannenden Kapitels.Ayvens bietet Mobilität für jeden - wirtschaftlich, innovativ, digital,flexibel, bequem, nachhaltig und sicher. Unser Ziel ist es, die Zukunft derMobilität zu gestalten und unseren Kunden neue Lösungen aus einer Hand zubieten."Ayvens bietet Mobilität für jedenDie Expertise von Ayvens unterstützt Unternehmen dabei, ihre Fuhrparkswirtschaftlicher und nachhaltiger zu betreiben. Die Kunden profitieren vonflexibler Vertragsgestaltung, administrativer Entlastung sowie von individuellerBeratung und direkter Fahrerbetreuung.Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Privatkunden bietetAyvens attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit Leasing- und Auto-Abo-Angeboten fürNeu- und Gebrauchtwagen. Diese Finanzierungsmodelle ermöglichen einetransparente Ausgabenplanung. Die schlanken, anwenderfreundlichenOnlineprozesse, einschließlich eines voll digitalen Vertragsabschlusses,erleichtern den Zugang zu den Angeboten. Zudem fördert Ayvens durchGebrauchtwagenleasing und -verkauf die Nachhaltigkeit, indem gut ausgestattetenBusinessfahrzeugen und Elektroautos ein weiterer Leasingzyklus ermöglicht wird.Kössler fügt hinzu: "Ayvens sieht sich als Partner der Kunden. Wir unterstützensie dabei, ihre Geschäftsziele durch effektive Mobilitätsstrategien zuerreichen. Unser Fokus liegt auf der weiteren Digitalisierung undElektrifizierung, um unseren Kunden auch künftig effiziente Services zu bieten."Ayvens ist Partner der AutomobilherstellerAyvens bietet auch Automobilherstellern und -händlern eine wertschöpfende