Quivo und GWC starten strategische Partnerschaft für E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten
Wien/Doha (ots) - Das europäische Technologie- und Logistik-Scale-up Quivo und
GWC (https://www.gwclogistics.com/) , der führende Logistikdienstleister in der
Region Naher Osten und Nordafrika, bündeln ihre Kräfte, um der wachsenden
Nachfrage nach professionellem E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten gerecht
zu werden. Die Partnerschaft, die durch eine Beteiligung von 5,2 Mio. Euro
seitens GWC besiegelt wurde, markiert den Beginn einer gemeinsamen Expansion in
die Märkte von Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und
Saudi-Arabien.
Das erste GWC-Lagerhaus in Katar operiert bereits mit Quivo-Software, weitere
Standorte in Dubai und Saudi-Arabien sollen in den kommenden Monaten folgen.
"Mit GWC haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Fulfillment-Know-how
in eine der dynamischsten Regionen der Welt zu bringen", sagt Georg Weiß,
Co-Founder und CEO von Quivo (https://quivo.co/at/) . Sein Mitgründer und CEO
Christoph Glatzl ergänzt: "Gemeinsam erweitern wir ein Netzwerk, das
internationalen Marken nicht nur den Eintritt in die Golfstaaten erleichtert,
sondern auch eine nahtlose Expansion innerhalb der GCC-Staaten ermöglicht und
ihnen erstmals echten Zugang zu einem rasant wachsenden Markt mit Millionen
digitalaffiner Konsumentinnen und Konsumenten verschafft."
Markt mit hohem Wachstumspotenzial
Der E-Commerce-Markt in den Golfstaaten, die Mitglieder des Gulf Cooperation
Council (GCC) sind, boomt und soll sich bis 2029 nahezu verdoppeln und ein
Volumen von rund 47 Milliarden US-Dollar erreichen. In Saudi-Arabien soll der
Markt von 10 Mrd. US-Dollar (2022) auf 23 Mrd. US-Dollar (2027) anwachsen, in
den VAE von 12,3 auf 17,2 Mrd. US-Dollar und in Katar von 1,8 auf 3,5 Mrd.
US-Dollar, wie der Seamless GCC Market Report 2024 zeigt. Mit einer
Internetdurchdringung von über 99 Prozent und einer jungen, digital orientierten
Bevölkerung bieten die GCC-Märkte ideale Bedingungen für die Expansion.
Kunden beider Unternehmen profitieren von der Partnerschaft
Quivo bringt in die Partnerschaft seine bewährte Software- und Prozess-Expertise
im E-Commerce-Fulfillment ein. Mit einem eigenen Netzwerk von sechs Lagerhäusern
in Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA betreibt
Quivo bereits eine skalierbare Infrastruktur, die internationale Marken in ihrem
Wachstum unterstützt. Ein Beispiel ist der Haustier-Tracker-Anbieter Tractive,
der sein Geschäft mithilfe der Quivo-Strukturen erfolgreich von der EU nach
Großbritannien und die USA skalieren konnte. GWC wiederum öffnet als
Logistikmarktführer in Katar die Türen zur Region und ergänzt die strategische
Partnerschaft mit seiner umfassenden Infrastruktur und Marktkenntnis.
"E-Commerce ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige in der
GCC-Region", betont Matthew Kearns, Acting Group CEO von GWC. "Als regionaler
Marktführer erweitern wir unser Angebot kontinuierlich. Mit Quivo an unserer
Seite bieten wir unseren Kunden nun eine vollständig integrierte
Fulfillment-Lösung - von der Lagerung über die Abwicklung bis hin zur
Lieferung."
Für Quivo bedeutet die Zusammenarbeit Zugang zu einem neuen Wachstumsmarkt und
frisches Kapital für die Weiterentwicklung seiner Produkte. GWC erweitert sein
Portfolio um den stark nachgefragten E-Commerce-Fulfillment-Service und erhält
leichteren Zugang zum europäischen Markt. Kunden beider Unternehmen profitieren,
da sie ihre Produkte künftig nahtlos zwischen Europa, den USA und dem Mittleren
Osten skalieren können.
Weitere Pressefotos stehen hier
(https://drive.google.com/drive/folders/1VAOVSaL7EYQ8qCOlLSNUq_bWeHyAA3OM) zum
Download bereit.
Pressekontakt:
Rita Korunka, Reiter PR
+43 664 480 5971
mailto:rita.korunka@reiterpr.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181189/6136174
OTS: Quivo (Logsta GmbH)
