Quivo und GWC starten strategische Partnerschaft für E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten

    Wien/Doha (ots) - Das europäische Technologie- und Logistik-Scale-up Quivo und
    GWC (https://www.gwclogistics.com/) , der führende Logistikdienstleister in der
    Region Naher Osten und Nordafrika, bündeln ihre Kräfte, um der wachsenden
    Nachfrage nach professionellem E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten gerecht
    zu werden. Die Partnerschaft, die durch eine Beteiligung von 5,2 Mio. Euro
    seitens GWC besiegelt wurde, markiert den Beginn einer gemeinsamen Expansion in
    die Märkte von Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und
    Saudi-Arabien.

    Das erste GWC-Lagerhaus in Katar operiert bereits mit Quivo-Software, weitere
    Standorte in Dubai und Saudi-Arabien sollen in den kommenden Monaten folgen.
    "Mit GWC haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Fulfillment-Know-how
    in eine der dynamischsten Regionen der Welt zu bringen", sagt Georg Weiß,
    Co-Founder und CEO von Quivo (https://quivo.co/at/) . Sein Mitgründer und CEO
    Christoph Glatzl ergänzt: "Gemeinsam erweitern wir ein Netzwerk, das
    internationalen Marken nicht nur den Eintritt in die Golfstaaten erleichtert,
    sondern auch eine nahtlose Expansion innerhalb der GCC-Staaten ermöglicht und
    ihnen erstmals echten Zugang zu einem rasant wachsenden Markt mit Millionen
    digitalaffiner Konsumentinnen und Konsumenten verschafft."

    Markt mit hohem Wachstumspotenzial

    Der E-Commerce-Markt in den Golfstaaten, die Mitglieder des Gulf Cooperation
    Council (GCC) sind, boomt und soll sich bis 2029 nahezu verdoppeln und ein
    Volumen von rund 47 Milliarden US-Dollar erreichen. In Saudi-Arabien soll der
    Markt von 10 Mrd. US-Dollar (2022) auf 23 Mrd. US-Dollar (2027) anwachsen, in
    den VAE von 12,3 auf 17,2 Mrd. US-Dollar und in Katar von 1,8 auf 3,5 Mrd.
    US-Dollar, wie der Seamless GCC Market Report 2024 zeigt. Mit einer
    Internetdurchdringung von über 99 Prozent und einer jungen, digital orientierten
    Bevölkerung bieten die GCC-Märkte ideale Bedingungen für die Expansion.

    Kunden beider Unternehmen profitieren von der Partnerschaft

    Quivo bringt in die Partnerschaft seine bewährte Software- und Prozess-Expertise
    im E-Commerce-Fulfillment ein. Mit einem eigenen Netzwerk von sechs Lagerhäusern
    in Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA betreibt
    Quivo bereits eine skalierbare Infrastruktur, die internationale Marken in ihrem
    Wachstum unterstützt. Ein Beispiel ist der Haustier-Tracker-Anbieter Tractive,
    der sein Geschäft mithilfe der Quivo-Strukturen erfolgreich von der EU nach
    Großbritannien und die USA skalieren konnte. GWC wiederum öffnet als
    Logistikmarktführer in Katar die Türen zur Region und ergänzt die strategische
    Partnerschaft mit seiner umfassenden Infrastruktur und Marktkenntnis.

    "E-Commerce ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige in der
    GCC-Region", betont Matthew Kearns, Acting Group CEO von GWC. "Als regionaler
    Marktführer erweitern wir unser Angebot kontinuierlich. Mit Quivo an unserer
    Seite bieten wir unseren Kunden nun eine vollständig integrierte
    Fulfillment-Lösung - von der Lagerung über die Abwicklung bis hin zur
    Lieferung."

    Für Quivo bedeutet die Zusammenarbeit Zugang zu einem neuen Wachstumsmarkt und
    frisches Kapital für die Weiterentwicklung seiner Produkte. GWC erweitert sein
    Portfolio um den stark nachgefragten E-Commerce-Fulfillment-Service und erhält
    leichteren Zugang zum europäischen Markt. Kunden beider Unternehmen profitieren,
    da sie ihre Produkte künftig nahtlos zwischen Europa, den USA und dem Mittleren
    Osten skalieren können.

