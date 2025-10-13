Quivo und GWC starten strategische Partnerschaft für E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten

Wien/Doha (ots) - Das europäische Technologie- und Logistik-Scale-up Quivo und

GWC (https://www.gwclogistics.com/) , der führende Logistikdienstleister in der

Region Naher Osten und Nordafrika, bündeln ihre Kräfte, um der wachsenden

Nachfrage nach professionellem E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten gerecht

zu werden. Die Partnerschaft, die durch eine Beteiligung von 5,2 Mio. Euro

seitens GWC besiegelt wurde, markiert den Beginn einer gemeinsamen Expansion in

die Märkte von Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und

Saudi-Arabien.



Das erste GWC-Lagerhaus in Katar operiert bereits mit Quivo-Software, weitere

Standorte in Dubai und Saudi-Arabien sollen in den kommenden Monaten folgen.

"Mit GWC haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Fulfillment-Know-how

in eine der dynamischsten Regionen der Welt zu bringen", sagt Georg Weiß,

Co-Founder und CEO von Quivo (https://quivo.co/at/) . Sein Mitgründer und CEO

Christoph Glatzl ergänzt: "Gemeinsam erweitern wir ein Netzwerk, das

internationalen Marken nicht nur den Eintritt in die Golfstaaten erleichtert,

sondern auch eine nahtlose Expansion innerhalb der GCC-Staaten ermöglicht und

ihnen erstmals echten Zugang zu einem rasant wachsenden Markt mit Millionen

digitalaffiner Konsumentinnen und Konsumenten verschafft."





Markt mit hohem Wachstumspotenzial



Der E-Commerce-Markt in den Golfstaaten, die Mitglieder des Gulf Cooperation

Council (GCC) sind, boomt und soll sich bis 2029 nahezu verdoppeln und ein

Volumen von rund 47 Milliarden US-Dollar erreichen. In Saudi-Arabien soll der

Markt von 10 Mrd. US-Dollar (2022) auf 23 Mrd. US-Dollar (2027) anwachsen, in

den VAE von 12,3 auf 17,2 Mrd. US-Dollar und in Katar von 1,8 auf 3,5 Mrd.

US-Dollar, wie der Seamless GCC Market Report 2024 zeigt. Mit einer

Internetdurchdringung von über 99 Prozent und einer jungen, digital orientierten

Bevölkerung bieten die GCC-Märkte ideale Bedingungen für die Expansion.



Kunden beider Unternehmen profitieren von der Partnerschaft



Quivo bringt in die Partnerschaft seine bewährte Software- und Prozess-Expertise

im E-Commerce-Fulfillment ein. Mit einem eigenen Netzwerk von sechs Lagerhäusern

in Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA betreibt

Quivo bereits eine skalierbare Infrastruktur, die internationale Marken in ihrem

Wachstum unterstützt. Ein Beispiel ist der Haustier-Tracker-Anbieter Tractive,

der sein Geschäft mithilfe der Quivo-Strukturen erfolgreich von der EU nach

Großbritannien und die USA skalieren konnte. GWC wiederum öffnet als

Logistikmarktführer in Katar die Türen zur Region und ergänzt die strategische

Partnerschaft mit seiner umfassenden Infrastruktur und Marktkenntnis.



"E-Commerce ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige in der

GCC-Region", betont Matthew Kearns, Acting Group CEO von GWC. "Als regionaler

Marktführer erweitern wir unser Angebot kontinuierlich. Mit Quivo an unserer

Seite bieten wir unseren Kunden nun eine vollständig integrierte

Fulfillment-Lösung - von der Lagerung über die Abwicklung bis hin zur

Lieferung."



Für Quivo bedeutet die Zusammenarbeit Zugang zu einem neuen Wachstumsmarkt und

frisches Kapital für die Weiterentwicklung seiner Produkte. GWC erweitert sein

Portfolio um den stark nachgefragten E-Commerce-Fulfillment-Service und erhält

leichteren Zugang zum europäischen Markt. Kunden beider Unternehmen profitieren,

da sie ihre Produkte künftig nahtlos zwischen Europa, den USA und dem Mittleren

Osten skalieren können.



