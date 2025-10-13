ADAC Autoversicherung gibt Tipps / Wechselphase für Kfz-Versicherung hat begonnen / Hohe Ersparnis bei der Versicherungsprämie möglich

München (ots) - (ADAC Autoversicherung AG) Ende November naht der traditionelle

Wechseltermin. Bis zum 30. November lassen sich viele Kfz-Policen regulär

kündigen und neu abschließen. Wer dabei wirklich sparen will, sollte jedoch mehr

tun, als lediglich den Anbieter zu tauschen. Die ADAC Autoversicherung bündelt

praxisnahe Tipps, mit denen sich der Versicherungsschutz spürbar günstiger

gestalten lässt - mit Einsparpotenzial von teils mehreren Hundert Euro pro Jahr.



Jährlich statt monatlich zahlen





Versicherer bieten ihren Kunden oft unterschiedliche Arten zu zahlen an.

Beiträge können zum Beispiel monatlich, quartalsweise oder jährlich gezahlt

werden. Faustregel: Je häufiger Geld überwiesen wird, umso teurer wird es.



Selbstbeteiligung vereinbaren



Vollkasko- und Teilkaskoversicherungen können mit oder ohne Selbstbeteiligung

abgeschlossen werden. Autofahrer, die bei einem Schadenfall einen Teil der

Kosten selbst tragen, profitieren durch günstigere Beiträge. Je höher der

Selbstbehalt, desto günstiger die Prämie. Eine Selbstbeteiligung von 150 Euro in

der Teilkasko und 300 Euro in der Vollkasko gilt in der Regel als

empfehlenswert.



Werkstattbindung wählen



Kräftig sparen kann, wer damit einverstanden ist, dass das Fahrzeug nach einem

Kaskoschaden in einer Partnerwerkstatt des Versicherers repariert wird. Bei

Verträgen mit Werkstattbindung, auch Werkstatttarif oder Werkstattbonus genannt,

sinkt die Prämie für die Kaskoversicherung bei manchen Anbietern um 20 Prozent.

Aber aufgepasst: Nicht immer liegen die Werkstätten in unmittelbarer Nähe.

Autofahrer sollten deshalb darauf achten, dass die Versicherung einen

kostenlosen Hol- und Bringservice sowie ein Ersatzfahrzeug anbietet.



Telematik-Tarif



Ein Telematik-Baustein in der Kfz-Versicherung belohnt Autofahrer für eine

umsichtige Fahrweise. Dafür werden beispielsweise Brems-, Beschleunigungs-,

Kurvenverhalten und Geschwindigkeit mit einer App gemessen und ausgewertet.

Sichere Fahrer können bis zu 30 Prozent ihrer Versicherungsprämie einsparen.



Jahreskilometer überprüfen



Die jährlich gefahrenen Kilometer beeinflussen den Preis der Kfz-Versicherung.

Deswegen ist es wichtig, die Jahreskilometer regelmäßig zu überprüfen und

realistisch anzugeben. Deutlich sinken kann die Versicherungsprämie, wenn das

Auto öfter mal stehen bleibt, weil stattdessen öffentliche Verkehrsmittel

genutzt werden oder im Home-Office gearbeitet wird.



Fahrerkreis beschränken



Fährt nur eine Person das Auto, oder zusätzlich noch eine zweite, wird der

Versicherungsschutz günstiger, als wenn sich beliebig viele Fahrer ans Lenkrad

setzen. Teurer wird es in der Regel auch, wenn Fahranfänger das Fahrzeug nutzen.

Deshalb lohnt es sich, den Fahrerkreis auf die tatsächlichen Nutzer zu

beschränken.



Rabatte nutzen



Günstiger wird die Versicherung oft für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel

Beamte und Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Zwei weitere besondere

Sparmöglichkeiten gibt es bei der ADAC Autoversicherung: Mitglieder des

Automobilclubs erhalten einen Rabatt auf die Versicherungsprämie. Einen Nachlass

in der Kraftfahrthaftpflicht- und Kaskoversicherung kann zudem erhalten, wer ein

Fahrsicherheitstraining nach DVR-Richtlinie absolviert hat. Der ADAC bietet

solche Trainings an. Die Teilnahme darf bei Abschluss der ADAC Autoversicherung

nicht älter als drei Jahre sein.



