    Sparen bei der Kfz-Versicherung

    ADAC Autoversicherung gibt Tipps / Wechselphase für Kfz-Versicherung hat begonnen / Hohe Ersparnis bei der Versicherungsprämie möglich

    München (ots) - (ADAC Autoversicherung AG) Ende November naht der traditionelle
    Wechseltermin. Bis zum 30. November lassen sich viele Kfz-Policen regulär
    kündigen und neu abschließen. Wer dabei wirklich sparen will, sollte jedoch mehr
    tun, als lediglich den Anbieter zu tauschen. Die ADAC Autoversicherung bündelt
    praxisnahe Tipps, mit denen sich der Versicherungsschutz spürbar günstiger
    gestalten lässt - mit Einsparpotenzial von teils mehreren Hundert Euro pro Jahr.

    Jährlich statt monatlich zahlen

    Versicherer bieten ihren Kunden oft unterschiedliche Arten zu zahlen an.
    Beiträge können zum Beispiel monatlich, quartalsweise oder jährlich gezahlt
    werden. Faustregel: Je häufiger Geld überwiesen wird, umso teurer wird es.

    Selbstbeteiligung vereinbaren

    Vollkasko- und Teilkaskoversicherungen können mit oder ohne Selbstbeteiligung
    abgeschlossen werden. Autofahrer, die bei einem Schadenfall einen Teil der
    Kosten selbst tragen, profitieren durch günstigere Beiträge. Je höher der
    Selbstbehalt, desto günstiger die Prämie. Eine Selbstbeteiligung von 150 Euro in
    der Teilkasko und 300 Euro in der Vollkasko gilt in der Regel als
    empfehlenswert.

    Werkstattbindung wählen

    Kräftig sparen kann, wer damit einverstanden ist, dass das Fahrzeug nach einem
    Kaskoschaden in einer Partnerwerkstatt des Versicherers repariert wird. Bei
    Verträgen mit Werkstattbindung, auch Werkstatttarif oder Werkstattbonus genannt,
    sinkt die Prämie für die Kaskoversicherung bei manchen Anbietern um 20 Prozent.
    Aber aufgepasst: Nicht immer liegen die Werkstätten in unmittelbarer Nähe.
    Autofahrer sollten deshalb darauf achten, dass die Versicherung einen
    kostenlosen Hol- und Bringservice sowie ein Ersatzfahrzeug anbietet.

    Telematik-Tarif

    Ein Telematik-Baustein in der Kfz-Versicherung belohnt Autofahrer für eine
    umsichtige Fahrweise. Dafür werden beispielsweise Brems-, Beschleunigungs-,
    Kurvenverhalten und Geschwindigkeit mit einer App gemessen und ausgewertet.
    Sichere Fahrer können bis zu 30 Prozent ihrer Versicherungsprämie einsparen.

    Jahreskilometer überprüfen

    Die jährlich gefahrenen Kilometer beeinflussen den Preis der Kfz-Versicherung.
    Deswegen ist es wichtig, die Jahreskilometer regelmäßig zu überprüfen und
    realistisch anzugeben. Deutlich sinken kann die Versicherungsprämie, wenn das
    Auto öfter mal stehen bleibt, weil stattdessen öffentliche Verkehrsmittel
    genutzt werden oder im Home-Office gearbeitet wird.

    Fahrerkreis beschränken

    Fährt nur eine Person das Auto, oder zusätzlich noch eine zweite, wird der
    Versicherungsschutz günstiger, als wenn sich beliebig viele Fahrer ans Lenkrad
    setzen. Teurer wird es in der Regel auch, wenn Fahranfänger das Fahrzeug nutzen.
    Deshalb lohnt es sich, den Fahrerkreis auf die tatsächlichen Nutzer zu
    beschränken.

    Rabatte nutzen

    Günstiger wird die Versicherung oft für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel
    Beamte und Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Zwei weitere besondere
    Sparmöglichkeiten gibt es bei der ADAC Autoversicherung: Mitglieder des
    Automobilclubs erhalten einen Rabatt auf die Versicherungsprämie. Einen Nachlass
    in der Kraftfahrthaftpflicht- und Kaskoversicherung kann zudem erhalten, wer ein
    Fahrsicherheitstraining nach DVR-Richtlinie absolviert hat. Der ADAC bietet
    solche Trainings an. Die Teilnahme darf bei Abschluss der ADAC Autoversicherung
    nicht älter als drei Jahre sein.

    Über die ADAC SE:

    Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,
    die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,
    Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und
    Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC
    Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.
    Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale
    Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und
    zukunftsfähige Technologien.

    Pressekontakt:

    ADAC SE Unternehmenskommunikation
    Dr. Christian Buric
    T 089 76 76 38 66
    mailto:christian.buric@adac.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122834/6136177
    OTS: ADAC SE




