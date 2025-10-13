    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Netanjahu fliegt auch zu Gipfel in Ägypten

    • Netanjahu reist zum Gipfeltreffen in Scharm el Scheich.
    • Mehrere israelische Medien berichten übereinstimmend.
    • Treffen könnte wichtige politische Themen behandeln.

    JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird ebenfalls zu dem Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el Scheich reisen. Dies berichteten mehrere israelischen Medien übereinstimmend./le/DP/jha



