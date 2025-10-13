Berichte
Netanjahu fliegt auch zu Gipfel in Ägypten
Für Sie zusammengefasst
- Netanjahu reist zum Gipfeltreffen in Scharm el Scheich.
- Mehrere israelische Medien berichten übereinstimmend.
- Treffen könnte wichtige politische Themen behandeln.
JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird ebenfalls zu dem Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el Scheich reisen. Dies berichteten mehrere israelischen Medien übereinstimmend./le/DP/jha
