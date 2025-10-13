Start des Entry/Exit-Grenzkontrollsystems in Düsseldorf

Berlin (ots) - Gestern hat für die deutschen Flughäfen ein neues Kapitel an den

Grenzkontrollen am Standort Düsseldorf begonnen. Mit dem Start des neuen

Entry/Exit Systems (EES) der Europäischen Union hat die digitale Zukunft der

Grenzkontrolle offiziell begonnen.



Das System erfasst künftig automatisch, wann und wo Reisende aus

Nicht-EU-Staaten in den Schengenraum ein- und ausreisen. Zusätzlich werden

biometrische Daten wie Gesichtsbilder und Fingerabdrücke erhoben - die

klassischen Passstempel gehören damit der Vergangenheit an. Ziel ist es, die

Kontrollen an Europas Außengrenzen schneller, sicherer und fälschungssicher zu

gestalten.





Schrittweise Einführung an den deutschen Flughäfen:



In den kommenden sechs Monaten wird das EES schrittweise in allen 29

Schengen-Staaten eingeführt. In Deutschland fiel der Startschuss am Sonntag, den

12. Oktober, am Flughafen Düsseldorf. Es folgen Frankfurt und München, bevor das

System an allen deutschen Flughäfen vollständig in Betrieb geht.



Große Umstellungen an den Flughäfen in gemeinsamer Verantwortung für Europas

Grenzen:



Für die Flughäfen bedeutet das EES einen tiefgreifenden technologischen und

organisatorischen Wandel. In enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurden

Kontrollbereiche modernisiert, neue Geräte zur Gesichtserkennung und

Fingerabdruckprüfung installiert, zusätzliche Kontrollspuren eingerichtet und

das Personal umfassend geschult.



Diese Maßnahmen zeigen, wie stark sich die Flughäfen in die gemeinsame

europäische Aufgabe eingebracht haben. Sie verdeutlichen zugleich den hohen

Anspruch der Branche, die Balance zwischen Sicherheit, Effizienz und

Reisekomfort zu halten.



Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, betont: "Das EES

ist mehr als eine technische Neuerung - es steht für gemeinsame europäische

Verantwortung und Fortschritt. Mit dem neuen Entry/Exit System beginnt eine neue

Ära der digitalen Grenzkontrolle in Europa. Deutsche Flughäfen haben gemeinsam

mit der Bundespolizei und den Airlines intensiv daran gearbeitet, Sicherheit,

Effizienz und Reisekomfort zu verbinden."



Wegbereiter für die digitale Reisekette:



Mit der Einführung des EES verbinden die Flughafenbetreiber hohe Erwartungen an

die weitere Digitalisierung und Prozessoptimierung ihrer Standorte. "Das neue

Entry/Exit System zeigt, dass Digitalisierung und Biometrie mit höherer

Sicherheit und größerem Komfort für Reisende zusammenpassen. Für die Flughäfen

sind die Grenzkontrollen nur ein Baustein auf dem Weg zur durchgehenden

digitalen Reisekette", so Beisel abschließend.



