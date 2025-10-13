    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neues Kapitel an den deutschen Flughäfen

    Start des Entry/Exit-Grenzkontrollsystems in Düsseldorf

    Berlin (ots) - Gestern hat für die deutschen Flughäfen ein neues Kapitel an den
    Grenzkontrollen am Standort Düsseldorf begonnen. Mit dem Start des neuen
    Entry/Exit Systems (EES) der Europäischen Union hat die digitale Zukunft der
    Grenzkontrolle offiziell begonnen.

    Das System erfasst künftig automatisch, wann und wo Reisende aus
    Nicht-EU-Staaten in den Schengenraum ein- und ausreisen. Zusätzlich werden
    biometrische Daten wie Gesichtsbilder und Fingerabdrücke erhoben - die
    klassischen Passstempel gehören damit der Vergangenheit an. Ziel ist es, die
    Kontrollen an Europas Außengrenzen schneller, sicherer und fälschungssicher zu
    gestalten.

    Schrittweise Einführung an den deutschen Flughäfen:

    In den kommenden sechs Monaten wird das EES schrittweise in allen 29
    Schengen-Staaten eingeführt. In Deutschland fiel der Startschuss am Sonntag, den
    12. Oktober, am Flughafen Düsseldorf. Es folgen Frankfurt und München, bevor das
    System an allen deutschen Flughäfen vollständig in Betrieb geht.

    Große Umstellungen an den Flughäfen in gemeinsamer Verantwortung für Europas
    Grenzen:

    Für die Flughäfen bedeutet das EES einen tiefgreifenden technologischen und
    organisatorischen Wandel. In enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurden
    Kontrollbereiche modernisiert, neue Geräte zur Gesichtserkennung und
    Fingerabdruckprüfung installiert, zusätzliche Kontrollspuren eingerichtet und
    das Personal umfassend geschult.

    Diese Maßnahmen zeigen, wie stark sich die Flughäfen in die gemeinsame
    europäische Aufgabe eingebracht haben. Sie verdeutlichen zugleich den hohen
    Anspruch der Branche, die Balance zwischen Sicherheit, Effizienz und
    Reisekomfort zu halten.

    Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, betont: "Das EES
    ist mehr als eine technische Neuerung - es steht für gemeinsame europäische
    Verantwortung und Fortschritt. Mit dem neuen Entry/Exit System beginnt eine neue
    Ära der digitalen Grenzkontrolle in Europa. Deutsche Flughäfen haben gemeinsam
    mit der Bundespolizei und den Airlines intensiv daran gearbeitet, Sicherheit,
    Effizienz und Reisekomfort zu verbinden."

    Wegbereiter für die digitale Reisekette:

    Mit der Einführung des EES verbinden die Flughafenbetreiber hohe Erwartungen an
    die weitere Digitalisierung und Prozessoptimierung ihrer Standorte. "Das neue
    Entry/Exit System zeigt, dass Digitalisierung und Biometrie mit höherer
    Sicherheit und größerem Komfort für Reisende zusammenpassen. Für die Flughäfen
    sind die Grenzkontrollen nur ein Baustein auf dem Weg zur durchgehenden
    digitalen Reisekette", so Beisel abschließend.

    Pressekontakt:

    Isabelle B. Polders
    Fachbereichsleitung Kommunikation, Strategie & Nachhaltigkeit
    ADV-Pressesprecherin
    Tel.: +49 30 310118-14
    Mobil: +49 173 29 57558
    mailto:polders@adv.aero

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/6136198
    OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen




