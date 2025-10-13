Neues Kapitel an den deutschen Flughäfen
Start des Entry/Exit-Grenzkontrollsystems in Düsseldorf
Berlin (ots) - Gestern hat für die deutschen Flughäfen ein neues Kapitel an den
Grenzkontrollen am Standort Düsseldorf begonnen. Mit dem Start des neuen
Entry/Exit Systems (EES) der Europäischen Union hat die digitale Zukunft der
Grenzkontrolle offiziell begonnen.
Das System erfasst künftig automatisch, wann und wo Reisende aus
Nicht-EU-Staaten in den Schengenraum ein- und ausreisen. Zusätzlich werden
biometrische Daten wie Gesichtsbilder und Fingerabdrücke erhoben - die
klassischen Passstempel gehören damit der Vergangenheit an. Ziel ist es, die
Kontrollen an Europas Außengrenzen schneller, sicherer und fälschungssicher zu
gestalten.
Schrittweise Einführung an den deutschen Flughäfen:
In den kommenden sechs Monaten wird das EES schrittweise in allen 29
Schengen-Staaten eingeführt. In Deutschland fiel der Startschuss am Sonntag, den
12. Oktober, am Flughafen Düsseldorf. Es folgen Frankfurt und München, bevor das
System an allen deutschen Flughäfen vollständig in Betrieb geht.
Große Umstellungen an den Flughäfen in gemeinsamer Verantwortung für Europas
Grenzen:
Für die Flughäfen bedeutet das EES einen tiefgreifenden technologischen und
organisatorischen Wandel. In enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurden
Kontrollbereiche modernisiert, neue Geräte zur Gesichtserkennung und
Fingerabdruckprüfung installiert, zusätzliche Kontrollspuren eingerichtet und
das Personal umfassend geschult.
Diese Maßnahmen zeigen, wie stark sich die Flughäfen in die gemeinsame
europäische Aufgabe eingebracht haben. Sie verdeutlichen zugleich den hohen
Anspruch der Branche, die Balance zwischen Sicherheit, Effizienz und
Reisekomfort zu halten.
Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, betont: "Das EES
ist mehr als eine technische Neuerung - es steht für gemeinsame europäische
Verantwortung und Fortschritt. Mit dem neuen Entry/Exit System beginnt eine neue
Ära der digitalen Grenzkontrolle in Europa. Deutsche Flughäfen haben gemeinsam
mit der Bundespolizei und den Airlines intensiv daran gearbeitet, Sicherheit,
Effizienz und Reisekomfort zu verbinden."
Wegbereiter für die digitale Reisekette:
Mit der Einführung des EES verbinden die Flughafenbetreiber hohe Erwartungen an
die weitere Digitalisierung und Prozessoptimierung ihrer Standorte. "Das neue
Entry/Exit System zeigt, dass Digitalisierung und Biometrie mit höherer
Sicherheit und größerem Komfort für Reisende zusammenpassen. Für die Flughäfen
sind die Grenzkontrollen nur ein Baustein auf dem Weg zur durchgehenden
digitalen Reisekette", so Beisel abschließend.
Pressekontakt:
Isabelle B. Polders
Fachbereichsleitung Kommunikation, Strategie & Nachhaltigkeit
ADV-Pressesprecherin
Tel.: +49 30 310118-14
Mobil: +49 173 29 57558
mailto:polders@adv.aero
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/6136198
OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen
