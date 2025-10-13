KI- / Quantencomputing-Geheimtipp: Ist diese Aktie bald heiß?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Jefferies hat Infineon auf "Buy" belassen und das Kursziel auf 48 Euro bestätigt. Top-Analysten erwarten eine gedämpfte Auftragslage bei EU-Halbleiterfirmen im 3. Quartal, aber auch Chancen im Bereich Quantencomputing.

    Laut Jefferies-Analyst Janardan Menon seien die Prognosen für 2026 trotz des KI-Hypes unsicher, sodass ein starker Kursaufschwung nicht zwangsläufig folgt. Für ihn bleibt zudem STMicroelectronics die bevorzugte Aktie im Sektor. Parallel dazu setzt auch die Bank of America auf Kursbeständigkeit und führt Infineon auf "Buy" – mit Blick auf bislang wenig beachtete Chancen im Bereich Quantencomputing.

    Die Bank hebt hervor, dass Teile des Quantenbereichs bei Marktteilnehmern noch unterbewertet seien und Potenzial für technologische Überraschungen böten. Auch Deutsche Bank hält an ihrer positiven Haltung fest: Sie bestätigt das "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 44 Euro und sieht Infineon weiterhin in einer starken Position im Technologiesektor.

    In Fachkreisen wird die Aktie derzeit als überholt angesehen, wobei manche Marktteilnehmer vor zu viel Optimismus in der Tech-Branche warnen. Ein weiterer spannender Aspekt: Infineon treibt aktiv die Quantenforschung voran. So nutzt das Unternehmen etwa Trapped-Ion-Technologie zur Realisierung von Quantencomputeransätze.

    Zudem kooperiert Infineon mit Oxford Ionics und dem deutschen Cyberagentur-Projekt, um einen tragbaren Quantencomputer zu entwickeln. Diese Entwicklungen unterstreichen, dass Infineon über das klassische Kerngeschäft hinaus nach Zukunftsfeldern sucht.

    Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 32,94 Euro (Stand: Montagmittag) und hat in den vergangenen Tagen einen leichten Anstieg erfahren – unter anderem nachdem die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung bestätigt hatte. Technisch gesehen befindet sich der Titel über einer Unterstützungszone, wodurch kurzfristig Erholungsversuche denkbar sind.

    Allerdings bleibt die Situation differenziert: Trotz ambitionierter Projekte und positiver Ratings stehen Infineon Risiken gegenüber wie schwacher Auftragslage, Währungseinflüssen, und der starken Konkurrenz im Halbleiterbereich. Die anstehenden Quartalszahlen werden entscheidend sein — sie müssen verdeutlichen, ob das operative Geschäft und die strategischen Investitionen sich gut ergänzen.

    Insgesamt bleibt Infineon für viele Beobachter eine Halbleiteraktie mit solidem Fundament und visionärer Ausrichtung. Doch erst mit belastbaren Ergebnissen und klaren Zielvorgaben für 2026 könnte sich die positive Einschätzung weiter manifestieren.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 32,78EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.


