    Redcare Pharmacy Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Redcare Pharmacy Aktie bisher Verluste von -1,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -1,15 % auf 85,90. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Redcare Pharmacy abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,50 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +9,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -34,29 % verloren.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,11 %
    1 Monat +15,97 %
    3 Monate -3,50 %
    1 Jahr -38,96 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Umsatzentwicklung von Redcare Pharmacy, insbesondere die steigenden Kosten für Werbung und Vertrieb. Die Teilnehmer analysieren die Auswirkungen dieser Kosten auf die Profitabilität und die Kursentwicklung. Es herrscht Uneinigkeit über die Ursachen der Kostensteigerungen und deren Einfluss auf die Neukundengewinnung. Zudem werden konkrete Zahlen und Prognosen gefordert, um die Diskussion zu untermauern, während die Meinungen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stark variieren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,77 Mrd. wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Das Update der Online-Apotheke zum dritten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das …

    Gerresheimer, PSI AG & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -1,38 %
    +9,11 %
    +15,97 %
    -3,50 %
    -38,96 %
    +124,52 %
    -45,34 %
    +176,45 %
