Grant Thornton in Deutschland und Cinven besiegeln strategische Partnerschaft
Düsseldorf/Frankfurt (ots) -
- Zustimmung der Equity Partner für zukunftsweisende Kooperation markiert neues
Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Grant Thornton in Deutschland
- Cinven bringt branchenführende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, KI
und Prozessoptimierung sowie zusätzliches Wachstumskapital ein
- Investitionen in innovative Technologien und gezielte Zukäufe sollen
Leistungsfähigkeit erweitern und Marktposition signifikant verbessern
- Höchste Qualität, fachliche Exzellenz und die Einhaltung der Berufsgrundsätze
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bleiben unverändert oberste Priorität
Die Equity Partner der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Grant
Thornton in Deutschland") haben der strategischen Partnerschaft mit dem
internationalen Private-Equity-Unternehmen Cinven zugestimmt. Damit hat die am
10. September 2025 vereinbarte Transaktion einen entscheidenden Meilenstein
erreicht und kann voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Mit der Partnerschaft stärkt Grant Thornton in Deutschland seine Position als
einer der führenden Qualitätsanbieter und "Trusted Advisor" im deutschen
Prüfungs- und Beratungsmarkt und läutet seine nächste Wachstumsphase ein.
- Zustimmung der Equity Partner für zukunftsweisende Kooperation markiert neues
Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Grant Thornton in Deutschland
- Cinven bringt branchenführende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, KI
und Prozessoptimierung sowie zusätzliches Wachstumskapital ein
- Investitionen in innovative Technologien und gezielte Zukäufe sollen
Leistungsfähigkeit erweitern und Marktposition signifikant verbessern
- Höchste Qualität, fachliche Exzellenz und die Einhaltung der Berufsgrundsätze
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bleiben unverändert oberste Priorität
Die Equity Partner der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Grant
Thornton in Deutschland") haben der strategischen Partnerschaft mit dem
internationalen Private-Equity-Unternehmen Cinven zugestimmt. Damit hat die am
10. September 2025 vereinbarte Transaktion einen entscheidenden Meilenstein
erreicht und kann voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Mit der Partnerschaft stärkt Grant Thornton in Deutschland seine Position als
einer der führenden Qualitätsanbieter und "Trusted Advisor" im deutschen
Prüfungs- und Beratungsmarkt und läutet seine nächste Wachstumsphase ein.
Die strategische Partnerschaft mit Cinven ist das Resultat eines Ende 2024
begonnenen Strategieprozesses. Damit verfolgt Grant Thornton in Deutschland das
Ziel, sich bestmöglich für die Zukunft aufzustellen und die mit der
Transformation der Branche verbundenen Chancen für sich zu nutzen. Über die
Zusammenarbeit mit Cinven erhält das Unternehmen Zugang zu zusätzlichem
Wachstumskapital aus den Cinven-Fonds und branchenführende Expertise
insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und
Prozessoptimierung. Grant Thornton in Deutschland verbindet damit die Agilität
und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens mit der Kapitalkraft und
Erfahrung eines führenden internationalen Private-Equity-Investors.
Gezielte Investitionen in innovative Technologien werden es Grant Thornton
ermöglichen, seine Qualitätsführerschaft weiter auszubauen und das
Leistungsangebot für seine Kunden zu erweitern. Gleichzeitig erhöht Grant
Thornton in Deutschland seine Attraktivität als Arbeitgeber, sowohl in der
langfristigen Förderung und Bindung bestehender Mitarbeitender als auch
perspektivisch mit dem Ziel, neue Talente zu gewinnen. Auf diese Weise wird das
Unternehmen seine Marktposition signifikant stärken.
Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Sprecherin des Vorstands (CEO) von Grant Thornton
in Deutschland, sagte: "Mit Cinven gewinnen wir einen starken Partner mit einer
eindrucksvollen Erfolgsbilanz in Deutschland und Europa. Cinven kennt unseren
begonnenen Strategieprozesses. Damit verfolgt Grant Thornton in Deutschland das
Ziel, sich bestmöglich für die Zukunft aufzustellen und die mit der
Transformation der Branche verbundenen Chancen für sich zu nutzen. Über die
Zusammenarbeit mit Cinven erhält das Unternehmen Zugang zu zusätzlichem
Wachstumskapital aus den Cinven-Fonds und branchenführende Expertise
insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und
Prozessoptimierung. Grant Thornton in Deutschland verbindet damit die Agilität
und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens mit der Kapitalkraft und
Erfahrung eines führenden internationalen Private-Equity-Investors.
Gezielte Investitionen in innovative Technologien werden es Grant Thornton
ermöglichen, seine Qualitätsführerschaft weiter auszubauen und das
Leistungsangebot für seine Kunden zu erweitern. Gleichzeitig erhöht Grant
Thornton in Deutschland seine Attraktivität als Arbeitgeber, sowohl in der
langfristigen Förderung und Bindung bestehender Mitarbeitender als auch
perspektivisch mit dem Ziel, neue Talente zu gewinnen. Auf diese Weise wird das
Unternehmen seine Marktposition signifikant stärken.
Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Sprecherin des Vorstands (CEO) von Grant Thornton
in Deutschland, sagte: "Mit Cinven gewinnen wir einen starken Partner mit einer
eindrucksvollen Erfolgsbilanz in Deutschland und Europa. Cinven kennt unseren
Autor folgen