    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grant Thornton in Deutschland und Cinven besiegeln strategische Partnerschaft

    Düsseldorf/Frankfurt (ots) -

    - Zustimmung der Equity Partner für zukunftsweisende Kooperation markiert neues
    Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Grant Thornton in Deutschland
    - Cinven bringt branchenführende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, KI
    und Prozessoptimierung sowie zusätzliches Wachstumskapital ein
    - Investitionen in innovative Technologien und gezielte Zukäufe sollen
    Leistungsfähigkeit erweitern und Marktposition signifikant verbessern
    - Höchste Qualität, fachliche Exzellenz und die Einhaltung der Berufsgrundsätze
    einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bleiben unverändert oberste Priorität

    Die Equity Partner der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Grant
    Thornton in Deutschland") haben der strategischen Partnerschaft mit dem
    internationalen Private-Equity-Unternehmen Cinven zugestimmt. Damit hat die am
    10. September 2025 vereinbarte Transaktion einen entscheidenden Meilenstein
    erreicht und kann voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
    Mit der Partnerschaft stärkt Grant Thornton in Deutschland seine Position als
    einer der führenden Qualitätsanbieter und "Trusted Advisor" im deutschen
    Prüfungs- und Beratungsmarkt und läutet seine nächste Wachstumsphase ein.

    Die strategische Partnerschaft mit Cinven ist das Resultat eines Ende 2024
    begonnenen Strategieprozesses. Damit verfolgt Grant Thornton in Deutschland das
    Ziel, sich bestmöglich für die Zukunft aufzustellen und die mit der
    Transformation der Branche verbundenen Chancen für sich zu nutzen. Über die
    Zusammenarbeit mit Cinven erhält das Unternehmen Zugang zu zusätzlichem
    Wachstumskapital aus den Cinven-Fonds und branchenführende Expertise
    insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und
    Prozessoptimierung. Grant Thornton in Deutschland verbindet damit die Agilität
    und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens mit der Kapitalkraft und
    Erfahrung eines führenden internationalen Private-Equity-Investors.

    Gezielte Investitionen in innovative Technologien werden es Grant Thornton
    ermöglichen, seine Qualitätsführerschaft weiter auszubauen und das
    Leistungsangebot für seine Kunden zu erweitern. Gleichzeitig erhöht Grant
    Thornton in Deutschland seine Attraktivität als Arbeitgeber, sowohl in der
    langfristigen Förderung und Bindung bestehender Mitarbeitender als auch
    perspektivisch mit dem Ziel, neue Talente zu gewinnen. Auf diese Weise wird das
    Unternehmen seine Marktposition signifikant stärken.

    Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Sprecherin des Vorstands (CEO) von Grant Thornton
    in Deutschland, sagte: "Mit Cinven gewinnen wir einen starken Partner mit einer
    eindrucksvollen Erfolgsbilanz in Deutschland und Europa. Cinven kennt unseren
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Grant Thornton in Deutschland und Cinven besiegeln strategische Partnerschaft - Zustimmung der Equity Partner für zukunftsweisende Kooperation markiert neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Grant Thornton in Deutschland - Cinven bringt branchenführende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, KI und …