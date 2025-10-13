Grant Thornton in Deutschland und Cinven besiegeln strategische Partnerschaft

Düsseldorf/Frankfurt (ots) -



- Zustimmung der Equity Partner für zukunftsweisende Kooperation markiert neues

Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Grant Thornton in Deutschland

- Cinven bringt branchenführende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, KI

und Prozessoptimierung sowie zusätzliches Wachstumskapital ein

- Investitionen in innovative Technologien und gezielte Zukäufe sollen

Leistungsfähigkeit erweitern und Marktposition signifikant verbessern

- Höchste Qualität, fachliche Exzellenz und die Einhaltung der Berufsgrundsätze

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bleiben unverändert oberste Priorität



Die Equity Partner der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Grant

Thornton in Deutschland") haben der strategischen Partnerschaft mit dem

internationalen Private-Equity-Unternehmen Cinven zugestimmt. Damit hat die am

10. September 2025 vereinbarte Transaktion einen entscheidenden Meilenstein

erreicht und kann voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Mit der Partnerschaft stärkt Grant Thornton in Deutschland seine Position als

einer der führenden Qualitätsanbieter und "Trusted Advisor" im deutschen

Prüfungs- und Beratungsmarkt und läutet seine nächste Wachstumsphase ein.







begonnenen Strategieprozesses. Damit verfolgt Grant Thornton in Deutschland das

Ziel, sich bestmöglich für die Zukunft aufzustellen und die mit der

Transformation der Branche verbundenen Chancen für sich zu nutzen. Über die

Zusammenarbeit mit Cinven erhält das Unternehmen Zugang zu zusätzlichem

Wachstumskapital aus den Cinven-Fonds und branchenführende Expertise

insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und

Prozessoptimierung. Grant Thornton in Deutschland verbindet damit die Agilität

und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens mit der Kapitalkraft und

Erfahrung eines führenden internationalen Private-Equity-Investors.



Gezielte Investitionen in innovative Technologien werden es Grant Thornton

ermöglichen, seine Qualitätsführerschaft weiter auszubauen und das

Leistungsangebot für seine Kunden zu erweitern. Gleichzeitig erhöht Grant

Thornton in Deutschland seine Attraktivität als Arbeitgeber, sowohl in der

langfristigen Förderung und Bindung bestehender Mitarbeitender als auch

perspektivisch mit dem Ziel, neue Talente zu gewinnen. Auf diese Weise wird das

Unternehmen seine Marktposition signifikant stärken.



Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Sprecherin des Vorstands (CEO) von Grant Thornton

in Deutschland, sagte: "Mit Cinven gewinnen wir einen starken Partner mit einer

eindrucksvollen Erfolgsbilanz in Deutschland und Europa. Cinven kennt unseren Seite 1 von 3 Seite 2 ►





