Boerse Stuttgart Digital und DekaBank erweitern Partnerschaft beim Kryptohandel
Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) ,
Europas führender Krypto-Infrastrukturanbieter, ist der Partner der DekaBank
beim Aufbau eines Kryptoangebots für Retailkunden der Sparkassen. Im Rahmen der
Partnerschaft gewährleistet Boerse Stuttgart Digital mit ihrer institutionellen
Brokerage-Lösung, dass die DekaBank zuverlässig mit Liquidität in Form von
Kryptowerten versorgt wird. Die DekaBank nutzt ihre bereits für das
institutionelle Geschäft etablierte Krypto-Infrastruktur und baut diese für das
Retailsegment aus. Das Deka-Angebot umfasst die komplette Wertschöpfungskette
vom Handel über die Verwahrung bis hin zum Frontend und soll im nächsten Jahr
starten.
Boerse Stuttgart Digital trägt einen wichtigen Teil dazu bei, dass die DekaBank
ein hochliquides Angebot an Kryptowerten zur Verfügung stellen kann. "Wir freuen
uns, als Partner der DekaBank ein Kryptoangebot für die Sparkassen im
Retailsegment zu ermöglichen. Boerse Stuttgart Digital ist Europas führender
Anbieter von Kryptoinfrastruktur und steht für Werte, die auch für die DekaBank
besonders wichtig sind: Vertrauen, Integrität, Professionalität. Führende
Finanzinstitutionen, die ihren Kunden einfachen und sicheren Zugang zu
Kryptowährungen bieten wollen, vertrauen uns - in Deutschland und ganz Europa",
sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.
"Mit unserer hauseigenen Infrastruktur sichern wir den größtmöglichen Teil der
Wertschöpfungskette innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und machen die
Integration des Angebots für Sparkassen so einfach wie möglich. Wir arbeiten mit
Boerse Stuttgart Digital bereits erfolgreich beim Kryptoangebot für
institutionelle Kunden zusammen, und wollen ihre Services nun auch beim Aufbau
eines Angebots für das Retailsegment nutzen", sagt Marion Spielmann, COO
Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle der DekaBank.
Bereits seit 2024 ist Boerse Stuttgart Digital Infrastrukturpartner der DekaBank
im Handel mit Kryptowährungen für deren institutionelle Kunden. Jetzt wird die
Partnerschaft auf das im Auftrag der Sparkassen entwickelte, beratungsfreie
Angebot der DekaBank für Selbstentscheiderinnen und Selbstentscheider
ausgeweitet.
