    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Boerse Stuttgart Digital und DekaBank erweitern Partnerschaft beim Kryptohandel

    Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) ,
    Europas führender Krypto-Infrastrukturanbieter, ist der Partner der DekaBank
    beim Aufbau eines Kryptoangebots für Retailkunden der Sparkassen. Im Rahmen der
    Partnerschaft gewährleistet Boerse Stuttgart Digital mit ihrer institutionellen
    Brokerage-Lösung, dass die DekaBank zuverlässig mit Liquidität in Form von
    Kryptowerten versorgt wird. Die DekaBank nutzt ihre bereits für das
    institutionelle Geschäft etablierte Krypto-Infrastruktur und baut diese für das
    Retailsegment aus. Das Deka-Angebot umfasst die komplette Wertschöpfungskette
    vom Handel über die Verwahrung bis hin zum Frontend und soll im nächsten Jahr
    starten.

    Boerse Stuttgart Digital trägt einen wichtigen Teil dazu bei, dass die DekaBank
    ein hochliquides Angebot an Kryptowerten zur Verfügung stellen kann. "Wir freuen
    uns, als Partner der DekaBank ein Kryptoangebot für die Sparkassen im
    Retailsegment zu ermöglichen. Boerse Stuttgart Digital ist Europas führender
    Anbieter von Kryptoinfrastruktur und steht für Werte, die auch für die DekaBank
    besonders wichtig sind: Vertrauen, Integrität, Professionalität. Führende
    Finanzinstitutionen, die ihren Kunden einfachen und sicheren Zugang zu
    Kryptowährungen bieten wollen, vertrauen uns - in Deutschland und ganz Europa",
    sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

    "Mit unserer hauseigenen Infrastruktur sichern wir den größtmöglichen Teil der
    Wertschöpfungskette innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und machen die
    Integration des Angebots für Sparkassen so einfach wie möglich. Wir arbeiten mit
    Boerse Stuttgart Digital bereits erfolgreich beim Kryptoangebot für
    institutionelle Kunden zusammen, und wollen ihre Services nun auch beim Aufbau
    eines Angebots für das Retailsegment nutzen", sagt Marion Spielmann, COO
    Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle der DekaBank.

    Bereits seit 2024 ist Boerse Stuttgart Digital Infrastrukturpartner der DekaBank
    im Handel mit Kryptowährungen für deren institutionelle Kunden. Jetzt wird die
    Partnerschaft auf das im Auftrag der Sparkassen entwickelte, beratungsfreie
    Angebot der DekaBank für Selbstentscheiderinnen und Selbstentscheider
    ausgeweitet.

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Digital
    http://www.bsdigital.com
    mailto:press@bsdigital.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6136217
    OTS: Börse Stuttgart



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Boerse Stuttgart Digital und DekaBank erweitern Partnerschaft beim Kryptohandel Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) , Europas führender Krypto-Infrastrukturanbieter, ist der Partner der DekaBank beim Aufbau eines Kryptoangebots für Retailkunden der Sparkassen. Im Rahmen der Partnerschaft gewährleistet …