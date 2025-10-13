BYD Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 13.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von +4,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten Verluste von -11,98 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -2,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BYD einen Anstieg von +8,09 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,95 % 1 Monat -3,51 % 3 Monate -11,98 % 1 Jahr +1,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BYD Aktie, die an der 100 HKD-Marke kritisch ist. Während der Pkw-Absatz in China steigt, gibt es Bedenken über einen möglichen Rückgang der Aktie und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen. Einige Mitglieder argumentieren, dass der Kursrückgang nicht gerechtfertigt sei, da BYD hauptsächlich in Europa und Südamerika aktiv ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,35 Mrd. wert.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.