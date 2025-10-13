Xiaomi Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +1,61 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kurs der Xiaomi Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -9,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi +26,92 % gewonnen.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,27 % 1 Monat -12,38 % 3 Monate -13,84 % 1 Jahr +95,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark fallende Kursentwicklung der Xiaomi-Aktie, die in den letzten Tagen signifikante Verluste verzeichnet hat. Analysten befürchten schwache Quartalszahlen, was zu Verkaufsdruck führt. Nutzer warnen vor einem weiteren Rückgang auf etwa 4 Euro, während das Marktumfeld als extrem schlecht beschrieben wird, insbesondere aufgrund geopolitischer Spannungen und Probleme mit Partnerunternehmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,31 Mrd. wert.

Die Xiaomi-Aktie geriet zum Wochenschluss mächtig unter Druck. Am Freitag ging es um fast -8% mit dem Kurs des chinesischen Auto- und Elektronikkonzerns bergab. Seit ihrem 3-Monatshoch Ende September hat die Xiaomi-Aktie damit um rund -17% nachgegeben. Was drückt die Aktie nach unten und eröffnet sich damit eine Kaufgelegenheit? Neue US-Zölle... Zum Ende der vergangenen […] The post Xiaomi-Aktie: Schlechte Nachrichten im Doppelpack first appeared on sharedeals.de.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.