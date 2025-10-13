Tencent Aktie steigt um +2,10 % - 13.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Tencent Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,10 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tencent über einen Zuwachs von +28,38 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tencent Aktie damit um -6,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,95 % gewonnen.

Tencent Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,14 % 1 Monat -1,30 % 3 Monate +28,38 % 1 Jahr +35,21 %

Informationen zur Tencent Aktie

Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 644,16 Mrd. wert.

Tencent Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tencent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.