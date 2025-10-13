    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrip Com Group AktievorwärtsNachrichten zu Trip Com Group

    Besonders beachtet!

    Trip Com Group Aktie startet durch - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Trip Com Group Aktie, bisher, um +4,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Trip Com Group Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Trip.com Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen mit umfassenden Buchungsdiensten. Es dominiert den asiatischen Markt und konkurriert mit Booking, Expedia und Airbnb. Durch KI-gestützte Personalisierung und regionale Expertise hebt es sich ab.

    Trip Com Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Trip Com Group Aktie. Sie steigt um +4,91 % auf 63,22. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Trip Com Group einen Gewinn von +20,13 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Trip Com Group Aktie damit um +1,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,45 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Trip Com Group eine negative Entwicklung von -5,32 % erlebt.

    Trip Com Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,17 %
    1 Monat -0,45 %
    3 Monate +20,13 %
    1 Jahr +3,70 %

    Informationen zur Trip Com Group Aktie

    Es gibt 684 Mio. Trip Com Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,21 Mrd. wert.

    Trip Com Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Trip Com Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trip Com Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Trip Com Group

    ISIN:KYG9066F1019WKN:A3CMCK





    Verfasst von Markt Bote
