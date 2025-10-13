Geely Automobile Holdings - Aktie zieht deutlich an - 13.10.2025

Die Geely Automobile Holdings Aktie notiert aktuell bei 2,0830€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,67 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0930 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Geely Automobile Holdings ist ein führender chinesischer Automobilhersteller, der Limousinen, SUVs und Elektrofahrzeuge produziert. Als einer der größten in China expandiert Geely international. Hauptkonkurrenten sind BYD, SAIC Motor, Volkswagen und Toyota. Geelys Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Elektro- und Hybridtechnologien sowie der Besitz von Marken wie Volvo und Lotus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Geely Automobile Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,57 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Geely Automobile Holdings Aktie damit um -2,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Geely Automobile Holdings auf +16,54 %.

Geely Automobile Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,20 % 1 Monat +1,34 % 3 Monate +5,57 % 1 Jahr +36,47 %

Informationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

Es gibt 10 Mrd. Geely Automobile Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,13 Mrd. wert.

Geely Automobile Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Geely Automobile Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Geely Automobile Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.