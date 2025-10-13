JD.com Registered (A) Aktie steigt - 13.10.2025

Die JD.com Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 14,102€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,00 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,276 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

JD.com ist ein führender chinesischer E-Commerce-Riese, bekannt für schnelle Lieferungen und ein breites Produktsortiment. Es konkurriert mit Alibaba und Pinduoduo und zeichnet sich durch eine eigene Logistikinfrastruktur aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in JD.com Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +4,24 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JD.com Registered (A) Aktie damit um -7,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die JD.com Registered (A) um -15,00 % verloren.

JD.com Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,35 % 1 Monat -3,60 % 3 Monate +4,24 % 1 Jahr -31,37 %

Informationen zur JD.com Registered (A) Aktie

Es gibt 3 Mrd. JD.com Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,40 Mrd. wert.

JD.com Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die JD.com Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JD.com Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.