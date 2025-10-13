Familienföderation für Europa und den Nahen Osten drängt auf faire Behandlung ihres Gründers und Achtung der Religionsfreiheit in Südkorea

LONDON, 13. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Familienföderation für Europa und den Nahen Osten (Vereinigungskirche) bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die südkoreanischen Behörden am Freitag Dr. Hak Ja Han, Mitbegründer unserer Bewegung und Witwe des verstorbenen Reverend, angeklagt haben. Dr. Sun Myung Moon.

Die 82-jährige Dr. Han, die sich von einer Herzoperation erholt, wird seit fast drei Wochen allein in einer winzigen Zelle festgehalten, was ernste Bedenken hinsichtlich ihrer Gesundheit, ihrer Rechte und eines ordnungsgemäßen Verfahrens aufkommen lässt.

„Wir glauben, dass diese Anschuldigungen unbegründet sind", sagte Dr. Michael Balcomb, Präsident der Familienföderation für Europa und den Nahen Osten. „Mutter Han, weithin als Mutter des Friedens bekannt, hat ihr ganzes Leben dem Frieden, der interreligiösen Harmonie und der moralischen Erneuerung gewidmet. Sie verdient Fairness, Würde und vollen Respekt für ihre Religionsfreiheit."

Obwohl Regierungsvertreter behaupten, dass die Strafverfolgung auf rechtlichen und nicht auf ideologischen Gründen beruht, sind Menschenrechtsaktivisten besorgt. „Hier geht es nicht nur um eine Frau", schreibt der Wissenschaftler für Religionsfreiheit Dr. Massimo Introvigne in der Menschenrechtszeitschrift Bitter Winter, „Es geht um die Seele einer Nation. Es geht darum, ob Südkorea eine Demokratie bleiben wird, die die Religionsfreiheit respektiert, oder ob es ein Staat wird, in dem der Glaube bestraft und abweichende Meinungen kriminalisiert werden."

Der Familienbund bittet alle Menschen guten Willens, sich mit Dr. Han zu solidarisieren und für seine rasche Freilassung und den Schutz der Glaubensfreiheit in Südkorea zu beten.

