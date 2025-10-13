S&P 500: Analysten so bullish wie seit Jahren nicht vor der US-Berichtssaison!

Laut FactSet haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen für den Index zwischen dem 30. Juni und dem 30. September leicht um 0,1 Prozent angehoben. Das ist bemerkenswert, denn üblicherweise werden Prognosen im Verlauf eines Quartals nach unten korrigiert. In den vergangenen fünf Jahren sanken die Erwartungen im Durchschnitt um 1,4 Prozent, im Zehnjahresschnitt sogar um 3,2 Prozent.

Die Gewinnsaison für das dritte Quartal 2025 startet mit ungewöhnlich viel Optimismus. Analysten und Unternehmen zeigen sich laut Daten von FactSet deutlich zuversichtlicher als in früheren Jahren. Sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognosen für den S&P 500 liegen über den Erwartungen vom Quartalsbeginn.

Von den bisher 112 Unternehmen im S&P 500, die eine Gewinnprognose abgegeben haben, meldeten 55 positive Erwartungen – deutlich mehr als der Fünfjahresdurchschnitt von 42. Der Anteil positiver Prognosen liegt bei 49 Prozent, was ebenfalls klar über dem langfristigen Durchschnitt liegt.

Damit dürfte der S&P 500 zum 9. Mal in Folge ein Gewinnwachstum im Jahresvergleich verbuchen. FactSet erwartet aktuell einen Zuwachs von rund 8 Prozent – nach 7,3 Prozent zu Beginn des Quartals. Sieben der elf Branchen des Index sollen wachsen, angeführt von den Sektoren Informationstechnologie, Versorger, Rohstoffe und Finanzen. Dagegen dürften die Gewinne im Energie- und Basiskonsumgütersektor sinken.

Auch die Umsatzerwartungen wurden im Laufe des Quartals angehoben. Analysten rechnen nun mit einem Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor 4,8 Prozent. Das wäre die zweithöchste Wachstumsrate seit dem dritten Quartal 2022. Nur der Energiesektor dürfte einen Rückgang verzeichnen, während Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen die größten Zuwächse zeigen sollen.

Für die kommenden Quartale bleibt die Stimmung positiv. Die Analysten erwarten laut FactSet für das vierte Quartal 2025 ein Gewinnwachstum von 7,4 Prozent, für das erste Quartal 2026 von 11,7 Prozent und für das zweite Quartal 2026 von 12,7 Prozent. Auf Jahressicht wird für 2025 ein Gewinnplus von 10,9 Prozent prognostiziert.

Bewertungsseitig bleibt der US-Aktienmarkt teuer: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate liegt mit 22,8 über dem Fünfjahresschnitt von 19,9 und deutlich über dem Zehnjahresschnitt von 18,6.

In der dieser Woche beginnt die Berichtssaison so richtig in den USA mit 37 Unternehmen aus dem S&P 500, darunter 5 Konzerne aus dem Dow Jones. Anleger dürften vor allem darauf achten, ob die hohen Erwartungen bestätigt werden oder ob der Optimismus an der Wall Street einen ersten Dämpfer erhält.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!