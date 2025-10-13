DAS FUTTERHAUS Österreich verstärkt Management (FOTO)

Elmshorn/Judenburg (ots) - Mit zwei Neueinstellungen verstärkt DAS FUTTERHAUS

sein Management in Österreich. Bereits im Juni hat Claudia Steyrer die

Marketingleitung in der Landeszentrale in Judenburg übernommen. Claudia Steyrer

bringt jahrelange Einzelhandelserfahrung aus ihrer Zeit bei der Billa AG mit.

Zuletzt war sie als Head of Marketing für das Immobilienunternehmen Value One

tätig. Für die Vertriebsleitung konnte Matthias Karpf gewonnen werden. Er

verstärkt das österreichische Führungsteam seit Anfang Oktober. Matthias Karpf

kommt von der MyShoes GmbH Österreich, für die er die letzten zehn Jahre als

Verkaufsleiter und Prokurist tätig war.



Die Einstellungen sind Teil der Neustrukturierung, in deren Rahmen bereits erste

Anpassungen in den Management- und Teamstrukturen vorgenommen wurden. "Ziel ist

es, stärker von Synergieeffekten durch die Zusammenarbeit mit der deutschen

Systemzentrale zu profitieren und gleichzeitig die spezifischen lokalen

Anforderungen optimal zu berücksichtigen", erklärt Felix Goral, der seit 2023

das operative Geschäft in Österreich leitet. Die engere Zusammenarbeit

ermögliche die schlanke Aufstellung der Landesorganisation und gewährleiste eine

Skalierung des Geschäftes mit Hilfe der Systemzentrale in Deutschland. "So

identisch wie sinnvoll, so individuell wie nötig", laute der Tenor, unter dem

Prozesse und Strukturen angepasst werden. "Es geht nicht darum, in allen

Bereichen gleich zu sein. Wir werden durch unsere neue Struktur künftig sogar

deutlich gezielter auf lokale Marktbedürfnisse und landesspezifische

Besonderheiten eingehen können", betont Felix Goral. Etwa seien bei den

vertrieblichen Funktionen oder innerhalb der Expansionsstrategie lokale

Abweichungen ausdrücklich gewünscht.



Über DAS FUTTERHAUS



DAS FUTTERHAUS mit dem gelben Hund als Markenzeichen gehört zu den bekanntesten

und beliebtesten Brands für Tiernahrung und Tierbedarf in Deutschland und

Österreich. Als Partner für Menschen, die Tiere lieben, dreht sich bei DAS

FUTTERHAUS seit 38 Jahren alles um Heimtiere. An 443 Standorten in Deutschland

und Österreich bietet das Unternehmen fachkundige Beratung für

Haustierfreundinnen und -freunde sowie eine große Sortimentsvielfalt. 2024

erwirtschaftete das familiengeführte Franchiseunternehmen mit seinen Fachmärkten

einen Umsatz von insgesamt 577 Millionen Euro. 144 erfolgreiche Franchisepartner

zählen zur Unternehmensgruppe. Jährlich werden bis zu 20 neue Standorte

eröffnet. DAS FUTTERHAUS und seine Franchisepartner beschäftigen zusammen rund

4.000 Mitarbeitende. Ein wertschätzender Umgang miteinander sowie Klima- und

Umweltschutz sind fest verankerte Ziele der DAS FUTTERHAUS

Unternehmensstrategie.



