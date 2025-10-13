DAS FUTTERHAUS Österreich verstärkt Management (FOTO)
Elmshorn/Judenburg (ots) - Mit zwei Neueinstellungen verstärkt DAS FUTTERHAUS
sein Management in Österreich. Bereits im Juni hat Claudia Steyrer die
Marketingleitung in der Landeszentrale in Judenburg übernommen. Claudia Steyrer
bringt jahrelange Einzelhandelserfahrung aus ihrer Zeit bei der Billa AG mit.
Zuletzt war sie als Head of Marketing für das Immobilienunternehmen Value One
tätig. Für die Vertriebsleitung konnte Matthias Karpf gewonnen werden. Er
verstärkt das österreichische Führungsteam seit Anfang Oktober. Matthias Karpf
kommt von der MyShoes GmbH Österreich, für die er die letzten zehn Jahre als
Verkaufsleiter und Prokurist tätig war.
Die Einstellungen sind Teil der Neustrukturierung, in deren Rahmen bereits erste
Anpassungen in den Management- und Teamstrukturen vorgenommen wurden. "Ziel ist
es, stärker von Synergieeffekten durch die Zusammenarbeit mit der deutschen
Systemzentrale zu profitieren und gleichzeitig die spezifischen lokalen
Anforderungen optimal zu berücksichtigen", erklärt Felix Goral, der seit 2023
das operative Geschäft in Österreich leitet. Die engere Zusammenarbeit
ermögliche die schlanke Aufstellung der Landesorganisation und gewährleiste eine
Skalierung des Geschäftes mit Hilfe der Systemzentrale in Deutschland. "So
identisch wie sinnvoll, so individuell wie nötig", laute der Tenor, unter dem
Prozesse und Strukturen angepasst werden. "Es geht nicht darum, in allen
Bereichen gleich zu sein. Wir werden durch unsere neue Struktur künftig sogar
deutlich gezielter auf lokale Marktbedürfnisse und landesspezifische
Besonderheiten eingehen können", betont Felix Goral. Etwa seien bei den
vertrieblichen Funktionen oder innerhalb der Expansionsstrategie lokale
Abweichungen ausdrücklich gewünscht.
Über DAS FUTTERHAUS
DAS FUTTERHAUS mit dem gelben Hund als Markenzeichen gehört zu den bekanntesten
und beliebtesten Brands für Tiernahrung und Tierbedarf in Deutschland und
Österreich. Als Partner für Menschen, die Tiere lieben, dreht sich bei DAS
FUTTERHAUS seit 38 Jahren alles um Heimtiere. An 443 Standorten in Deutschland
und Österreich bietet das Unternehmen fachkundige Beratung für
Haustierfreundinnen und -freunde sowie eine große Sortimentsvielfalt. 2024
erwirtschaftete das familiengeführte Franchiseunternehmen mit seinen Fachmärkten
einen Umsatz von insgesamt 577 Millionen Euro. 144 erfolgreiche Franchisepartner
zählen zur Unternehmensgruppe. Jährlich werden bis zu 20 neue Standorte
eröffnet. DAS FUTTERHAUS und seine Franchisepartner beschäftigen zusammen rund
4.000 Mitarbeitende. Ein wertschätzender Umgang miteinander sowie Klima- und
Umweltschutz sind fest verankerte Ziele der DAS FUTTERHAUS
Unternehmensstrategie.
