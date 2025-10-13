DAS FUTTERHAUS Österreich verstärkt Management (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Elmshorn/Judenburg (ots) - Mit zwei Neueinstellungen verstärkt DAS FUTTERHAUS
    sein Management in Österreich. Bereits im Juni hat Claudia Steyrer die
    Marketingleitung in der Landeszentrale in Judenburg übernommen. Claudia Steyrer
    bringt jahrelange Einzelhandelserfahrung aus ihrer Zeit bei der Billa AG mit.
    Zuletzt war sie als Head of Marketing für das Immobilienunternehmen Value One
    tätig. Für die Vertriebsleitung konnte Matthias Karpf gewonnen werden. Er
    verstärkt das österreichische Führungsteam seit Anfang Oktober. Matthias Karpf
    kommt von der MyShoes GmbH Österreich, für die er die letzten zehn Jahre als
    Verkaufsleiter und Prokurist tätig war.

    Die Einstellungen sind Teil der Neustrukturierung, in deren Rahmen bereits erste
    Anpassungen in den Management- und Teamstrukturen vorgenommen wurden. "Ziel ist
    es, stärker von Synergieeffekten durch die Zusammenarbeit mit der deutschen
    Systemzentrale zu profitieren und gleichzeitig die spezifischen lokalen
    Anforderungen optimal zu berücksichtigen", erklärt Felix Goral, der seit 2023
    das operative Geschäft in Österreich leitet. Die engere Zusammenarbeit
    ermögliche die schlanke Aufstellung der Landesorganisation und gewährleiste eine
    Skalierung des Geschäftes mit Hilfe der Systemzentrale in Deutschland. "So
    identisch wie sinnvoll, so individuell wie nötig", laute der Tenor, unter dem
    Prozesse und Strukturen angepasst werden. "Es geht nicht darum, in allen
    Bereichen gleich zu sein. Wir werden durch unsere neue Struktur künftig sogar
    deutlich gezielter auf lokale Marktbedürfnisse und landesspezifische
    Besonderheiten eingehen können", betont Felix Goral. Etwa seien bei den
    vertrieblichen Funktionen oder innerhalb der Expansionsstrategie lokale
    Abweichungen ausdrücklich gewünscht.

    Über DAS FUTTERHAUS

    DAS FUTTERHAUS mit dem gelben Hund als Markenzeichen gehört zu den bekanntesten
    und beliebtesten Brands für Tiernahrung und Tierbedarf in Deutschland und
    Österreich. Als Partner für Menschen, die Tiere lieben, dreht sich bei DAS
    FUTTERHAUS seit 38 Jahren alles um Heimtiere. An 443 Standorten in Deutschland
    und Österreich bietet das Unternehmen fachkundige Beratung für
    Haustierfreundinnen und -freunde sowie eine große Sortimentsvielfalt. 2024
    erwirtschaftete das familiengeführte Franchiseunternehmen mit seinen Fachmärkten
    einen Umsatz von insgesamt 577 Millionen Euro. 144 erfolgreiche Franchisepartner
    zählen zur Unternehmensgruppe. Jährlich werden bis zu 20 neue Standorte
    eröffnet. DAS FUTTERHAUS und seine Franchisepartner beschäftigen zusammen rund
    4.000 Mitarbeitende. Ein wertschätzender Umgang miteinander sowie Klima- und
    Umweltschutz sind fest verankerte Ziele der DAS FUTTERHAUS
    Unternehmensstrategie.

