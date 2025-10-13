Zu diesem Zeitpunkt rechnet Kiyosaki mit dem größten Crash aller Zeiten

Robert Kiyosaki, Autor des Finanzbestsellers "Rich Dad, Poor Dad", verschärft seine Warnungen vor einem historischen Markteinbruch. Der 78-Jährige spricht vom "größten Crash der Weltgeschichte", der 2025 eintreten werde – und diesmal nicht nur Aktien, sondern auch Rentenfonds und den US-Dollar selbst treffen könnte. "Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren", schrieb Kiyosaki am Wochenende auf X. "Dieser Crash wird dieses Jahr stattfinden. Die Renten der Baby-Boomer werden vernichtet werden. Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben. Traurig."

Der umstrittene Crash-Prophet, der seit Jahren vor einem Zusammenbruch des Finanzsystems warnt, sieht die jüngsten Turbulenzen an den Märkten als Bestätigung seiner These. Nach neuen US-Zöllen gegen China kam es vergangene Woche zu einem beispiellosen Absturz an den Kryptomärkten, bei dem über 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert wurden. Für Kiyosaki ist dieses Chaos kein Widerspruch zu seinen Empfehlungen, sondern ein Beleg für seine Grundthese: Ein Finanzsystem, das "auf Papierversprechen und Illusionen" beruhe, könne im Ernstfall nicht standhalten.

Er unterscheidet klar zwischen kurzfristigen Marktbeben und den Werten, die sie überstehen. Bitcoin und Ethereum gelten ihm – trotz extremer Schwankungen – als begrenzte, dezentrale Gegenpole zu einem überschuldeten, von Politikern gesteuerten Geldsystem. "Ende des US-Dollars? Ich stocke meine Bestände in Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum weiter auf", schrieb er auf X.

Schon seit Jahren wiederholt Kiyosaki seine Kernbotschaft: "Sparer sind Verlierer." Statt auf Fiatgeld zu vertrauen, rät er zu realen Werten, die nicht beliebig vermehrt werden können. Neben Gold und Bitcoin rückt er zunehmend Silber und Ethereum in den Fokus. "Silber über 50 US-Dollar. 75 als nächstes? Silber und Ethereum heiß, heiß, heiß", schrieb er am 10. Oktober. Zwei Tage zuvor hatte er gewarnt: "Silber ist nur einen Dollar davon entfernt, sich in ein Raketenschiff zu verwandeln. Bitte holen Sie sich ein paar Silbermünzen, bevor die Silberrakete die Erde verlässt."

Für Kiyosaki steht fest: Schulden, Inflation und politische Eingriffe hätten das Fundament der Weltwirtschaft ausgehöhlt. Nur wer in knappe, greifbare Werte flieht, könne die nächste Welle überstehen. "Wer weiter in Dollars spart, verliert", sagt er. "Sei ein Gewinner. Pass auf dich auf."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



