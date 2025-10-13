Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.10.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+1,19 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,78 %), Gold (+1,47 %), Vonovia SE (+1,89 %), AltC Acquisition Corp (+6,54 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|PK0AC7
|Short
|43,84
|459,24 Tsd.
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|5,82
|420,65 Tsd.
|DAX Performance
|PJ9451
|Long
|42,54
|382,86 Tsd.
|AltC Acquisition Corp
|PJ953V
|Long
|2,72
|234,50 Tsd.
|Rheinmetall AG
|SX3U2H
|Long
|4,13
|231,93 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|PL7WED
|Long
|7,93
|184,88 Tsd.
|DAX Performance
|PC7VVX
|Long
|16,84
|56,97 Tsd.
|Gold
|SX1BYZ
|Long
|6,73
|51,50 Tsd.
|Nvidia Corporation
|PL8MUM
|Long
|4,11
|49,08 Tsd.
|DAX Performance
|DQ71BH
|Long
|19,20
|40,19 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PU990M
|4,04 Mio.
|Vonovia SE
|
Classic
|DK1C9D
|341,09 Tsd.
|Linde PLC
|
Classic
|DQ11X2
|199,95 Tsd.
|ProSiebenSat.1 Media
|
Classic
|DK1BE8
|178,49 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PC996P
|148,34 Tsd.
