    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.10.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.10.25
    Foto:

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+1,19 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,78 %), Gold (+1,47 %), Vonovia SE (+1,89 %), AltC Acquisition Corp (+6,54 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Gold PK0AC7 Short 43,84 459,24 Tsd.
    DAX Performance VK09NT Long 5,82 420,65 Tsd.
    DAX Performance PJ9451 Long 42,54 382,86 Tsd.
    AltC Acquisition Corp PJ953V Long 2,72 234,50 Tsd.
    Rheinmetall AG SX3U2H Long 4,13 231,93 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    DAX Performance PL7WED Long 7,93 184,88 Tsd.
    DAX Performance PC7VVX Long 16,84 56,97 Tsd.
    Gold SX1BYZ Long 6,73 51,50 Tsd.
    Nvidia Corporation PL8MUM Long 4,11 49,08 Tsd.
    DAX Performance DQ71BH Long 19,20 40,19 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Sonstige
    		PU990M 4,04 Mio.
    Vonovia SE
    Classic
    		DK1C9D 341,09 Tsd.
    Linde PLC
    Classic
    		DQ11X2 199,95 Tsd.
    ProSiebenSat.1 Media
    Classic
    		DK1BE8 178,49 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		PC996P 148,34 Tsd.



