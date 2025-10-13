    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPDD Holdings Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher um +6,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie. Sie steigt um +6,78 % auf 110,25. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei PDD Holdings Incorporation (A) (A) einen Gewinn von +17,89 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie damit um -7,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,94 %. Im Jahr 2025 gab es für PDD Holdings Incorporation (A) (A) bisher ein Plus von +13,95 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,80 % geändert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,84 %
    1 Monat -0,94 %
    3 Monate +17,89 %
    1 Jahr -20,04 %

    Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,87 Mrd.EUR wert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    +2,79 %
    -7,76 %
    0,00 %
    +20,50 %
    -18,63 %
    +86,41 %
    +48,61 %
    +385,50 %
    ISIN:US7223041028WKN:A2JRK6



