UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Jason Napier zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für die britischen Banken mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen. Er geht davon aus, dass sich die attraktiven Trends aus dem zweiten Quartal im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben./edh/mne/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 11,42EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.