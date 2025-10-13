UBS stuft Dürr auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Sven Weier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für die Lackieranlagenbauer deutlich. Damit liegt er seinen Angaben nach nun in der Mitte des Unternehmensausblicks. Da klare Kurstreiber fehlten, stehe und falle die Stimmung der Anleger mit der für die deutsche Autoindustrie. Und die bleibe eher vorsichtig./rob/mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 19,92EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,5

Kursziel alt: 22,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



