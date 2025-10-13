AKTIE IM FOKUS 2
Suss Microtec springen hoch - Oddo und MWB erwarten Erholung
- Empfehlung von Oddo BHF treibt Suss Microtec-Kurs an.
- Gewinnerwartungen für 2026 um 15% angehoben.
- Optimismus durch steigende Nachfrage nach Speicherchips.
(neu: Kurse, Analyst von MWB Research)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Empfehlung von Oddo BHF hat einer Kurserholung von Suss Microtec am Montag Schwung geliefert. In einem vom jüngsten Zollschock erholten Aktienmarkt legten die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters am Vormittag um 13,5 Prozent auf 37,62 Euro zu.
Die Zeiten sinkender Gewinnerwartungen seien vorüber, schrieben die Experten der Investmentbank Oddo BHF in ihrer Studie zu Suss. Sie hoben ihre Gewinnerwartungen für 2026 um 15 Prozent an und legten ein Kursziel von 45 Euro fest.
Noch optimistischer ist Abed Jarad von MWB Research, der bei einem Kursziel von 56 Euro seine "Buy"-Empfehlung bestätigte. Während der Auftragseingang sich zuletzt träge entwickelt haben dürfte, weil Kunden vorherige, vom KI-Trend getriebene Investitionen zunächst verdauten, sorge der Auftragsbestand für einen guten Puffer, erklärte der Analyst. Gleichzeitig nehme der Rückenwind von der Speicherchip-Seite zu, wie jüngste Produktionsankündigungen von Herstellern wie Samsung , SK Hynix und AMD zeigten. Das werde auch die Nachfrage nach Anlagen von Suss beleben.
Zuletzt rang der Halbleiterzulieferer mit einer schwachen Nachfrage nach seinen Produkten. Der Auftragseingang war im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt gesunken. "Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", hatte Suss-Chef Burkhardt Frick im Sommer gesagt.
Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. So haben die Papiere auf Sicht von zwölf Monaten trotz der aktuellen Erholung immer noch fast die Hälfte ihres Wertes verloren.
Zuletzt gab es aber von vielen großen Technologiekonzernen Ankündigungen zu umfangreicheren weiteren KI-Investitionen und dem Bau von Rechenzentren. Das könnte Chiphersteller ermutigen, wieder vermehrt in neue Produktionsanlagen zu investieren, wovon Suss profitieren könnte./mis/ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 193,1 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +35,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +40,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 313,01 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -50,64 %/-35,05 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Quelle Trader-Zeitung vom 06.10.25
SÜSS MICROTEC: AUCH EIN PROFITEUR VOM DEAL ZWI- SCHEN OPENAI UND AMD?
• Der Deal von OpenAI mit AMD befeuert die KI[1]Chipnachfrage. TSMC wird mehr Orders von AMD für den MI450 in 2026 erhalten.
• Süss Microtec ist ein Zulieferer für TSMC. Die Auftragslage müsste sich schneller als vom Markt erwartet wieder beleben.
Jörg Meyer schreibt um 14:00 Uhr:
AMD und OpenAI gaben am 06.10.2025 einen neuen Deal bekannt. OpenAI wird für über zehn Milliarden USD im Jahr Chips von AMD beziehen. Starten soll die Belieferung mit dem MI450 von AMD. Auftragsfertiger für AMD ist TSMC, die dafür ihre Umrüstung und den Ausbau von fortschrittlichen Produktionsprozessen ausweiten müssen. Eine höhere Nachfrage bei AMD durch OpenAI und damit auch bei TSMC könnte sich positiv auf Süss Microtec (i) auswirken. Süss Microtec ist ein Hersteller von Bondern, Belackern sowie Anlagen für die Reinigung von Fotomasken. Diese werden u.a. für das Verpacken von Chips sowie die Herstellung von HBMs benötigt. Wenn TSMC etwas seine Kapazitäten beim Advanced Packaging ausbaut, ist das positiv für Süss Microtec. Denn TSMC gehört zu den wichtigen Kunden. Die neuen Deals im KI[1]Chipbereich befeuern damit das Szenario, dass die Nachfrage bei den Equipmentanbietern früher wieder anzieht, als zuletzt erwartet. Das müssten die Managementaussagen dann auch in den nächsten Wochen untermauern.
Also einsteigen, Zug fährt ab :).
KI als Wachstumsmotor der Halbleiterindustrie
Die Ereignisse reihen sich in ein größeres Muster ein: Die Halbleiterbranche befindet sich offenbar in einem von Künstlicher Intelligenz angetriebenen Superzyklus. Cloud-Konzerne und Unternehmen weltweit bauen ihre KI-Rechenzentren massiv aus und benötigen dafür enorme Mengen an High-Bandwidth Memory (HBM), DDR5 DRAM und leistungsstarken NAND-SSDs. Berichten zufolge ist Microns HBM-Produktion für 2025 bereits komplett vergriffen, während die Nachfrage bis weit ins Jahr 2026 hineinreicht. Der jüngste Preisstopp deutet darauf hin, dass sich die Knappheit längst nicht mehr nur auf HBM beschränkt, sondern auch DRAM und NAND erfasst hat.
https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/boersennews/micron-setzt-preise-aus-chip-krise-spitzt-sich-zu/4889684/