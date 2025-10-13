    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM

    Finanzverstand

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Impulse für Finanzbildung

    --------------------------------------------------------------
    Jetzt ansehen: finanzverstand.eu
    https://www.finanzverstand.eu
    --------------------------------------------------------------

    Wien und München (ots) - finanzverstand.at und finanzverstand.de für Jung und
    Alt

    finanzverstand.at und finanzverstand.de geben Bildungsimpulse für jene, die zum
    Beispiel Wohnraum finanzieren, Autos leasen, Kapital anlegen, Altersvorsorge
    betreiben oder Sach- und Personenrisiken abdecken wollen. Denn Anlage-,
    Finanzierungs- und Versicherungsthemen begleiten den Lebenslauf und prägen den
    Lebensstandard.

    Die Wissensvermittlung erfolgt multimedial und interaktiv. Inhaltliche Basis ist
    das 60 Finanzthemen umfassende Sachbuch " Finanzbildung ", das vom
    Bildungsministerium an Schulen verteilt wurde und unter anderem vom AMS und vom
    BFI eingesetzt wird.

    Neu sind Sondereditionen für mitwirkende Partner , die sich um die Inhalte nicht
    selbst kümmern, jedoch mit Co-Branding (Logo, Text, Bild, Video) präsent sein
    möchten. Es sind Themenpakete mit 20, 40 oder 60 Finanzthemen vorgesehen.

    Die financial education services GmbH in Wien und München ist seit Jahrzehnten
    mit den Portalen " finanzbildung.at " und " finanzbildung.de " sowie der Marke "
    Finanzführerschein " für unabhängige und substanzhaltige Finanzbildung bekannt.

    Jetzt ansehen: https://www.finanzverstand.eu

    Pressekontakt:

    financial education services GmbH
    Prof. Dr. Gerhard Weibold
    Telefon: +43 664 1002000 und +49 160 92069853
    E-Mail: mailto:gerhard.weibold@finanzbildung.com
    Website: https://www.finanzverstand.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132813/6136258
    OTS: financial education services GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ams-OSRAM - A40QVT - AT0000A3EPA4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ams-OSRAM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Finanzverstand Neue Impulse für Finanzbildung finanzverstand.at und finanzverstand.de für Jung und Alt finanzverstand.at und finanzverstand.de geben Bildungsimpulse für jene, die zum Beispiel Wohnraum finanzieren, Autos leasen, Kapital anlegen, Altersvorsorge betreiben oder Sach- und …