Neue Impulse für Finanzbildung

Mozl schrieb 23.07.25, 22:57

Natürlich.

Es wird eben verschoben.

Alte Puts und Anleihen werden zurück gekauft und am Ende ist trotzdem jedem geholfen.

Es ist jedenfalls alles bekannt und darum nichts neues für mich.

Die Zahlen sehen auch gut aus.

Man darf nicht vergessen von wo AMS kommt. Das hier noch viel Zeit und Geduld gefragt sein wird steht denke ich außer Frage. Aber es ist schon mal schön das der Weg stimmt und natürlich Vertrauen aufgebaut wird. Die Schulden hat man im Griff und werden auch weniger werden wie das Management schreibt.