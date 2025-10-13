Finanzverstand
Neue Impulse für Finanzbildung
Wien und München (ots) - finanzverstand.at und finanzverstand.de für Jung und
Alt
Wien und München (ots) - finanzverstand.at und finanzverstand.de für Jung und
Alt
finanzverstand.at und finanzverstand.de geben Bildungsimpulse für jene, die zum
Beispiel Wohnraum finanzieren, Autos leasen, Kapital anlegen, Altersvorsorge
betreiben oder Sach- und Personenrisiken abdecken wollen. Denn Anlage-,
Finanzierungs- und Versicherungsthemen begleiten den Lebenslauf und prägen den
Lebensstandard.
Die Wissensvermittlung erfolgt multimedial und interaktiv. Inhaltliche Basis ist
das 60 Finanzthemen umfassende Sachbuch " Finanzbildung ", das vom
Bildungsministerium an Schulen verteilt wurde und unter anderem vom AMS und vom
BFI eingesetzt wird.
Neu sind Sondereditionen für mitwirkende Partner , die sich um die Inhalte nicht
selbst kümmern, jedoch mit Co-Branding (Logo, Text, Bild, Video) präsent sein
möchten. Es sind Themenpakete mit 20, 40 oder 60 Finanzthemen vorgesehen.
Die financial education services GmbH in Wien und München ist seit Jahrzehnten
mit den Portalen " finanzbildung.at " und " finanzbildung.de " sowie der Marke "
Finanzführerschein " für unabhängige und substanzhaltige Finanzbildung bekannt.
Pressekontakt:
financial education services GmbH
Prof. Dr. Gerhard Weibold
Telefon: +43 664 1002000 und +49 160 92069853
E-Mail: mailto:gerhard.weibold@finanzbildung.com
Website: https://www.finanzverstand.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132813/6136258
OTS: financial education services GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ams-OSRAM - A40QVT - AT0000A3EPA4
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ams-OSRAM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
norbert_steiner schrieb 02.10.25, 14:02
https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-AMS_Osram_Aktie_Befreiungsschlag_gelungen-19058425mitdiskutieren »
Mozl schrieb 23.07.25, 22:57
Natürlich.mitdiskutieren »
linkshaender schrieb 23.07.25, 11:49
mitdiskutieren »
- Privatplatzierung von weiteren vorrangigen Anleihen in Teilbeträgen von EUR 200 Mio. zu 10,5 % und USD 350 Mio. zu 12,25 % mit Fälligkeit 2029
- Ca. EUR 350 Mio. (äquivalent) der Gesamtsumme sind hauptsächlich für die vorzeitige langfristige Vorfinanzierung von in größerem Umfang erwarteten Andienungen von ausstehenden OSRAM-Aktien vorgesehen
- Ca. EUR 150 Mio. (äquivalent) der Gesamtsumme sind hauptsächlich für Teilrückkaufsangebote der ausstehenden Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027 vorgesehen, abhängig vom Marktumfeld
Aus meiner Sicht heftige Zinsen.
so long
linkshaender
