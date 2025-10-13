UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Einbußen durch die Generika-Konkurrenz für Entresto in den USA seien jüngst etwas geringer gewesen als erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte der Trend andauern, könnte Luft nach oben für seine Umsatzschätzungen entstehen./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 112,7EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
