UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Im Fokus der Investoren dürfte aber vor allem die große Spanne der Markterwartungen für 2026 liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 49,66EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



