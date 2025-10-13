UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel auf 314 Franken belassen. Seine Umsatzprognose liege 3 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 16:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 311,5EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 314

Kursziel alt: 314

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



