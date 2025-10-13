UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel auf 314 Franken belassen. Seine Umsatzprognose liege 3 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 311,5EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
