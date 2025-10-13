    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    EDEKA-Verbund startet wegweisende Kooperation mit Molkereien und Landwirtschaft (FOTO)

    Hamburg (ots) - EDEKA und Netto Marken-Discount gehen beim Klimaschutz in der
    Lebensmittelbranche neue Wege: Gemeinsam mit vier Molkereien und
    landwirtschaftlichen Betrieben startet der Handelsverbund ein innovatives
    Kooperationsprojekt zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Dabei liegt der
    Fokus zunächst auf der Zusammenarbeit mit Molkereien, die hauptsächlich
    Eigenmarkenartikel für GUT&GÜNSTIG oder EDEKA Herzstücke produzieren. Ziel ist
    es, ein skalierbares System zu entwickeln, das alle Akteure dazu befähigt,
    Klimaschutzmaßnahmen auf landwirtschaftlicher Ebene umzusetzen. Die Kooperation
    bringt EDEKA und Netto mit Molkereien und Milchviehbetrieben an einen Tisch, um
    gemeinsam eine praktikable Lösung zu entwickeln, die aktuell im deutschen Markt
    fehlt.

    "Als führender Lebensmittelhändler Deutschlands wollen wir Klimaschutz nicht nur
    fordern, sondern ermöglichen - gemeinsam mit Molkereien und Landwirten
    entwickeln wir daher ein System, das praktikabel ist und echten Wandel bewirken
    kann. Was heute als Pilotprojekt startet, soll morgen Maßstab für die Branche
    sein", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co.
    KG.

    Bisher existieren in der Molkereilandschaft viele Insellösungen zur
    Emissionsminderung, die oft komplex und für den Lebensmitteleinzelhandel schwer
    vergleichbar und nachzuvollziehen sind. Der EDEKA-Verbund will das ändern:
    Gemeinsam mit den größten Molkereien für die Eigenmarkenartikel des Verbunds aus
    den Bereichen Frischmilch, H-Milch, Käse, Quark und Butter wird ein
    Bewertungssystem zur Umsetzung landwirtschaftlicher Maßnahmen entwickelt. Das
    System soll neben dem Reduktionspotenzial je Maßnahme die individuelle
    Umsetzbarkeit je Betrieb berücksichtigen. Berücksichtigt werden sowohl
    Maßnahmen, die auf verbessertes betriebliches Management zurückzuführen sind -
    etwa die Optimierung von Tiergesundheit oder Futtereffizienz - als auch
    zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen, wie die Steigerung der CO2-Speicherung in
    Biomasse und Boden.

    Klimaziel: Netto-Null bis 2045

    Das Projekt ist Teil der ambitionierten Klimastrategie des EDEKA-Verbunds.
    Bereits 2022 haben sich die EDEKA-Zentrale und Netto Marken-Discount als erste
    deutsche Lebensmittelhändler den Netto-Null-Zielen der Science Based Targets
    Initiative verpflichtet. Bis 2045 sollen die Emissionen in den Lieferketten um
    90 Prozent gesenkt werden - darunter auch 72 Prozent der landwirtschaftlichen
    Emissionen. Mit der Kooperative geht der EDEKA-Verbund einen der
    emissionsintensivsten Warenbereiche an. Das Pilotprojekt zeigt zudem, wie
    Klimaschutz in der Praxis gelingen kann - durch Kooperation, Transparenz und
    Innovation. Was heute im Kleinen beginnt, soll morgen groß wirken: als Modell
    für die gesamte Branche und auch über einzelne Warenbereiche hinaus.

    EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

    Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
    basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
    rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
    Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
    Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
    die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
    Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
    EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
    nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
    Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
    verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
    setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
    Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
    online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem
    EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
    ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000
    Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
    Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

    Pressekontakt:

    EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
    Unternehmenskommunikation
    Tel. 040 / 6377 - 2182
    E-Mail: mailto:presse@edeka.de
    https://verbund.edeka

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6136266
    OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG




