EDEKA-Verbund startet wegweisende Kooperation mit Molkereien und Landwirtschaft (FOTO)

Hamburg (ots) - EDEKA und Netto Marken-Discount gehen beim Klimaschutz in der

Lebensmittelbranche neue Wege: Gemeinsam mit vier Molkereien und

landwirtschaftlichen Betrieben startet der Handelsverbund ein innovatives

Kooperationsprojekt zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Dabei liegt der

Fokus zunächst auf der Zusammenarbeit mit Molkereien, die hauptsächlich

Eigenmarkenartikel für GUT&GÜNSTIG oder EDEKA Herzstücke produzieren. Ziel ist

es, ein skalierbares System zu entwickeln, das alle Akteure dazu befähigt,

Klimaschutzmaßnahmen auf landwirtschaftlicher Ebene umzusetzen. Die Kooperation

bringt EDEKA und Netto mit Molkereien und Milchviehbetrieben an einen Tisch, um

gemeinsam eine praktikable Lösung zu entwickeln, die aktuell im deutschen Markt

fehlt.



"Als führender Lebensmittelhändler Deutschlands wollen wir Klimaschutz nicht nur

fordern, sondern ermöglichen - gemeinsam mit Molkereien und Landwirten

entwickeln wir daher ein System, das praktikabel ist und echten Wandel bewirken

kann. Was heute als Pilotprojekt startet, soll morgen Maßstab für die Branche

sein", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co.

KG.





Bisher existieren in der Molkereilandschaft viele Insellösungen zur

Emissionsminderung, die oft komplex und für den Lebensmitteleinzelhandel schwer

vergleichbar und nachzuvollziehen sind. Der EDEKA-Verbund will das ändern:

Gemeinsam mit den größten Molkereien für die Eigenmarkenartikel des Verbunds aus

den Bereichen Frischmilch, H-Milch, Käse, Quark und Butter wird ein

Bewertungssystem zur Umsetzung landwirtschaftlicher Maßnahmen entwickelt. Das

System soll neben dem Reduktionspotenzial je Maßnahme die individuelle

Umsetzbarkeit je Betrieb berücksichtigen. Berücksichtigt werden sowohl

Maßnahmen, die auf verbessertes betriebliches Management zurückzuführen sind -

etwa die Optimierung von Tiergesundheit oder Futtereffizienz - als auch

zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen, wie die Steigerung der CO2-Speicherung in

Biomasse und Boden.



Klimaziel: Netto-Null bis 2045



Das Projekt ist Teil der ambitionierten Klimastrategie des EDEKA-Verbunds.

Bereits 2022 haben sich die EDEKA-Zentrale und Netto Marken-Discount als erste

deutsche Lebensmittelhändler den Netto-Null-Zielen der Science Based Targets

Initiative verpflichtet. Bis 2045 sollen die Emissionen in den Lieferketten um

90 Prozent gesenkt werden - darunter auch 72 Prozent der landwirtschaftlichen

Emissionen. Mit der Kooperative geht der EDEKA-Verbund einen der

emissionsintensivsten Warenbereiche an. Das Pilotprojekt zeigt zudem, wie

Klimaschutz in der Praxis gelingen kann - durch Kooperation, Transparenz und

Innovation. Was heute im Kleinen beginnt, soll morgen groß wirken: als Modell

für die gesamte Branche und auch über einzelne Warenbereiche hinaus.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und

Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung

verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.

Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem

online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem

EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds

ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000

Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200

Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.



