    Wegen Zöllen

    China-Aktien: Analysten raten zur Vorsicht! Raus aus Momentum-Titeln!

    Am Freitag ließ US-Präsident Donald Trump mit seinen Zolldrohungen gegen China die Märkte wieder ordentlich zittern. Das hatte auch Auswirkungen auf den chinesischen Markt.

    Wegen Zöllen - China-Aktien: Analysten raten zur Vorsicht! Raus aus Momentum-Titeln!
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

    Analysten der Citigroup empfehlen US-Renditetitel als sicherere Anlage, da die von künstlicher Intelligenz getriebene Hausse an den chinesischen Börsen nun durch die Gefahr höherer US-Zölle bedroht wird. Experten von JPMorgan Chase raten zum Kauf von Bankaktien mit soliden Ergebnissen und verlässlicher Dividendenhistorie.

    Chinesische Aktien rutschten am Montag kräftig ab. Der Handelsstreit rückte am Freitag wieder in den Vordergrund: US-Präsident Donald Trump hatte  damit gedroht, zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf chinesische Waren zu verhängen. Damit reagierte Washington auf Pekings Ankündigung neuer Exportbeschränkungen für Seltene Erden und andere strategische Rohstoffe. Am Sonntag machte Trump wieder einen Rückzieher, und relativierte seine Aussage.

    Obwohl Trump später Gesprächsbereitschaft signalisierte, zeigt die Marktentwicklung, dass Anleger weiter nervös bleiben.

    Der Leitindex CSI 300 beendete die Vormittagssitzung am Montag mit einem Minus von 1,8 Prozent. Der CSI 300 bildet die Kursentwicklung der beiden größten Börsen Festlandchinas, Shanghai und Shenzhen, ab.

    CSI 300 Index

    +1,34 %
    +14,34 %
    +15,97 %
    +22,30 %
    -4,55 %
    +34,23 %
    +22,71 %

    Der Finanzsektor gab um 0,8 Prozent nach, wobei einige große Banken sich robuster hielten:
    Die China Construction Bank legte zu, und die Industrial & Commercial Bank of China verlor weniger als 0,5 Prozent.

    Die Strategen von Macquarie Capital empfehlen Anlegern, Gewinne aus momentumgetriebenen Werten mitzunehmen und stattdessen auf Unternehmen zu setzen, die von Chinas Konsumanreizen profitieren könnten.

    Dennoch bleiben einige Wachstumssegmente für Investoren attraktiv – vor allem jene, die von Chinas Bestrebungen zur technologischen Eigenständigkeit profitieren.

    So entzogen sich chinesische Chip-Hersteller am Montag weitgehend dem Abwärtstrend.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


