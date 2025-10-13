Wehrdienst und Kindergeld - geht das? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Mehr junge Menschen interessieren sich für den

freiwilligen Wehrdienst. Das hat jüngst Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten

Breuer mitgeteilt. Im Gegensatz zum freiwilligen sozialen Jahr begründet das

Ableisten eines freiwilligen Wehrdienstes bei einem volljährigen Kind für sich

genommen noch keinen Anspruch auf Kindergeld. Und doch kann unter bestimmten

Voraussetzungen Kindergeld ausgezahlt werden - der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert die Hintergründe und die

Voraussetzungen.



Freiwilliger Wehrdienst führt für sich genommen nicht zu Kindergeldanspruch





Es wurde viel diskutiert über die Wiedereinführung eines verpflichtenden

Wehrdiensts in Deutschland. Gemündet sind die Debatten im "Neuen Wehrdienst" -

mit einer verpflichtenden Befragung und einem möglichen Heranziehen geeigneter

Personen im Ernstfall. Doch auch über diesen Gesetzesentwurf wird aktuell wieder

diskutiert. Davon abgesehen ist das Interesse junger Menschen am Soldatendasein

zuletzt gewachsen: Im Vergleich zum Vorjahr haben sich jüngst 15 Prozent mehr

von ihnen für einen freiwilligen Wehrdienst entschieden, wie

Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer kürzlich der Deutschen

Presse-Agentur gesagt hat.



Wichtig für Familien: Für volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht

vollendet haben, kann unter bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag weiterhin

Kindergeld ausgezahlt werden. Zum Beispiel während einer Ausbildung sowie

während eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres. Das Ableisten des

freiwilligen Wehrdienstes bei einem volljährigen Kind führt für sich genommen

jedoch nicht zu einem Anspruch auf Kindergeld. Das hat jüngst der

Bundesfinanzhof (BFH) unterstrichen. Allerdings können weitere Gründe dazu

führen, dass dennoch ein Kindergeldanspruch besteht.



Zusätzliche Gründe können dennoch Kindergeldanspruch auslösen



Im Streitfall ging es um einen jungen Mann, der nach dem Abitur zehn Monat lang

einen freiwilligen Wehrdienst absolvierte. Für die Zeit zwischen Abitur und

Grundausbildung sowie der dreimonatigen Grundausbildung bewilligte die

Familienkasse das Kindergeld. Nach der Grundausbildung arbeitete der junge Mann

in einem Mannschaftsdienstgrad bei der Bundeswehr, eine weitere Ausbildung bei

der Wehr absolvierte er nicht. Und nach dem freiwilligen Wehrdienst studierte er

an einer zivilen Hochschule.



Für die Zeitspanne nach Abschluss der Grundausbildung bis zum Start des Studiums

gewährte ihm die Familienkasse kein Kindergeld. Dagegen klagte der junge Mann,

doch das Finanzgericht Bremen bestätigte die Entscheidung. Anders als ein

freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr entstehe durch einen freiwilligen

Wehrdienst nach den zu berücksichtigen Voraussetzungen im Einkommensteuergesetz

für sich genommen kein Kindergeldanspruch.



BFH: Grundausbildung gilt noch nicht als erstmalige Berufsausbildung



Der junge Mann ging in Revision, und so landete der Fall beim BFH, dem höchsten

deutschen Gericht in Steuerfragen. Dieses gab dem Kläger recht und kippte die

vorherige Entscheidung des Bremer Finanzgerichts. Auch nach dem Ende der

Grundausbildung könne trotz einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von

mehr als 20 Stunden ein Anspruch auf Kindergeld bestehen, so die BFH-Richter.

Und zwar dann, wenn wie im Streitfall eine Berufsausbildung mangels

Ausbildungsplatz noch nicht beginnen oder fortgesetzt werden kann.



Die dreimonatige Grundausbildung bei der Bundeswehr sei zwar Teil einer

Ausbildung zum Offizier oder Unteroffizier. Sie führe jedoch nicht zum für den

weiteren Bezug von Kindergeld schädlichen Abschluss einer erstmaligen

Berufsausbildung. Denn dazu zählt auch die Ausbildung eines Soldaten auf Zeit

für seine spätere Verwendung in der Laufbahngruppe der Mannschaft, wenn sie zu

Beginn der Verpflichtungszeit erfolgt. Die Ausbildung umfasst nicht nur die

Grundausbildung, sondern auch die sich anschließende Dienstpostenausbildung -

dies gilt auch für den freiwilligen Wehrdienst.



Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr

als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die

VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.

Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt

sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen

der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.



