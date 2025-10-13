    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Netanjahu fliegt doch nicht zu Gipfel in Ägypten

    JERUSALEM (dpa-AFX) - Entgegen den Angaben aus Ägypten wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros nicht an dem internationalen Gipfeltreffen in Scharm el Scheich teilnehmen. Netanjahu habe US-Präsident Donald Trump für eine Einladung nach Ägypten gedankt, könne die Reise aber wegen Zeitdrucks vor dem jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) nicht antreten, hieß es in der Mitteilung./le/DP/stw



