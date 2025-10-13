Netanjahu fliegt doch nicht zu Gipfel in Ägypten
Für Sie zusammengefasst
- Netanjahu nimmt nicht am Gipfeltreffen teil.
- Dankt Trump für Einladung nach Ägypten.
- Zeitdruck vor jüdischem Feiertag Simchat Tora.
JERUSALEM (dpa-AFX) - Entgegen den Angaben aus Ägypten wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros nicht an dem internationalen Gipfeltreffen in Scharm el Scheich teilnehmen. Netanjahu habe US-Präsident Donald Trump für eine Einladung nach Ägypten gedankt, könne die Reise aber wegen Zeitdrucks vor dem jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) nicht antreten, hieß es in der Mitteilung./le/DP/stw
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen