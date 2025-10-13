    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    UBS stuft DHL Group auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Seefrachtraten hätten im dritten Quartal unter erheblichem Druck gestanden, der in den kommenden Quartalen anhalten dürfte, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Dagegen hätten die Luftfrachtvolumina ein moderates Wachstum verzeichnet. Die starke Kursentwicklung der DHL-Aktie seit Jahresbeginn spiegele seine Erwartungen hinsichtlich des Gegenwinds für den globalen Handel im Zusammenhang mit den US-Zöllen nicht wider./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 38,85EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sebastian Vogel
    Analysiertes Unternehmen: DHL Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00, was einem Rückgang von -7,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
