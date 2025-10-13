    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Wirtschaft

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax hält sich im Plus - Anleger insgesamt zurückhaltend

    Wirtschaft - Dax hält sich im Plus - Anleger insgesamt zurückhaltend
    Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.360 Punkten berechnet und damit 0,5 über dem Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, BMW und FMC, am Ende die Deutsche Telekom, Bayer und Rheinmetall.

    "Auch wenn einige Marktteilnehmer die außenhandelspolitischen Aussagen des US-Präsidenten als das übliche Poltern abtun, bleibt ein übler Nachgeschmack zurück", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Es hatte sich in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass diese Eskapaden auch sehr viel Porzellan zerschlagen können." Was dann insbesondere die europäische Wirtschaft treffe, weil diese zwischen allen Stühlen sitze und keine ernsthafte Position besitze.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    24,94€
    Basispreis
    2,76
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,38€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 9,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Zudem bleibt die Situation in Frankreich angespannt und ein neuer innereuropäischer politischer Twist könnte entstehen", so Lipkow. Die Zurückhaltung zeige sich zum Wochenstart in dem bisherigen Handelsverlauf des Dax sehr gut. "Spannend wird die heutige Einschätzung der US-Marktteilnehmer und wie der Handel in den USA eröffnen wird. Davon hängt derzeit vieles für die weitere Kursentwicklung des Dax ab."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1588 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8630 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,78 US-Dollar; das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax hält sich im Plus - Anleger insgesamt zurückhaltend Der Dax ist am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.360 Punkten berechnet und damit 0,5 über dem Handelsschluss am …