    DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Stammaktien von Sixt vor Zahlen für das dritte Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter sei auf Kurs zu den Jahreszielen, die er auch bestätigen dürfte, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der verhaltenen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und des schwächeren Verbrauchervertrauens in den USA habe er seine Schätzungen fu?r Sixt aber etwas gesenkt. Aufgrund der strategischen Aufstellung, der im historischen Vergleich niedrigen Aktienbewertung und des grundsätzlich intakten Geschäftsmodells bleibe es aber bei der Kaufempfehlung./rob/mis/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 76,75EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


