UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Angesichts der bekräftigten Jahresziele betrachte er die anstehende Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal nicht als starken Kurstreiber, sondern vielmehr den für Februar terminierten Kapitalmarkttag, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktie der spanischen Großbank bleibt er positiv gestimmt und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 8,626EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,90

Kursziel alt: 9,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

