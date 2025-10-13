Western Digital - Aktie schießt in die Höhe +7,39 % - 13.10.2025

Mit einer Performance von +7,39 % konnte die Western Digital Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Western Digital einen Gewinn von +76,27 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -11,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Western Digital auf +130,06 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,16 % 1 Monat +19,16 % 3 Monate +76,27 % 1 Jahr +125,63 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 347 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,61 Mrd.EUR wert.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.