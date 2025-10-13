    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15841 USD

    EUR/USD seitwärts – Kurs unverändert bei 1,15841 USD.

    Foto: adobe.stock.com
    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/USD um 1,15841USD. Die Veränderung von -0,27 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,75 %
    1 Monat -0,90 %
    3 Monate -0,53 %
    1 Jahr +6,30 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,134437USD. Heute steht er bei 1,15841USD. Das Investment wäre auf 5.105,66USD gewachsen – eine Steigerung von +2,11 %.

    Informationen zum US-Dollar

    Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,20 %
    -0,75 %
    -0,90 %
    -0,53 %
    +6,30 %
    +18,85 %
    -1,04 %
    +2,11 %
    +20,25 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275



