Ruhiger Handel - EUR/GBP notiert bei 0,86858 GBP

    Foto: adobe.stock.com
    EUR/GBP konsolidiert nahezu unverändert bei 0,86858GBP befindet sich in einer abwartenden Phase.

    EUR/GBP Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,14 %
    1 Monat +0,55 %
    3 Monate +0,51 %
    1 Jahr +3,97 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000GBP in EUR/GBP angelegt hat, zahlte damals 0,861374GBP. Heute, bei 0,86858GBP, wäre daraus ein Vermögen von 1.008,37GBP geworden – ein Plus von +0,84 %.

    Informationen zum Pfund

    Das Pfund Sterling (GBP) ist eine der stabilsten und ältesten Währungen. Besonders der GBP-USD-Kurs, bekannt als „Cable“, zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich. Er reagiert sensibel auf Zinspolitik, Konjunkturdaten und politische Entwicklungen in Großbritannien und den USA. Für globale Investoren bleibt das Paar ein Schlüsselindikator.

    Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    ISIN:EU0009653088WKN:965308





    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
