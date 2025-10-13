    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Zentralrat der Juden

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Erleichterung' über freigelassene Geiseln

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückkehr der Geiseln nach Israel: Freude im Zentralrat.
    • Erleichterung über Rückkehr von vier deutschen Staatsbürgern.
    • Warnung: Israel bleibt durch Nachbarn akut bedroht.

    BERLIN (dpa-AFX) - Für den Zentralrat der Juden ist die Rückkehr der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln nach Israel ein "Grund zur Freude". Zentralratspräsident Josef Schuster erklärte in einer Mitteilung, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland verspüre Erleichterung. "Insbesondere freuen wir uns über die vier deutschen Staatsbürger, die nach Hause zurückkehren können", sagte er. Um die toten Geiseln - unter denen "allem Anschein nach auch drei deutsche Staatsbürger" seien - trauere man.

    Zugleich warnt Schuster: "Bei aller Freude bedeutet dieser Tag sicherlich keine Rückkehr in die Normalität. Israel ist durch die Feinde in seiner Nachbarschaft weiterhin akut bedroht." Der Freilassung der Geiseln müssen daher nach seinen Worten die weiteren Phasen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump folgen. Die Hamas müsse entwaffnet und entmachtet werden.

    Schuster appellierte in der Mitteilung zugleich an die Politik, Voraussetzungen zu schaffen, um Judenhass auf deutschen Straßen ein Ende zu setzen. "Viel zu lange hat sich als 'propalästinensisch' getarnter Judenhass immer offener auf deutschen Straßen zeigen dürfen, nur schlecht kaschiert als Kritik am Vorgehen des israelischen Staates im Kampf gegen den Terror der Hamas."

    Antisemitismusbeauftragter: Friedensprozess unterstützen

    Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zeigte sich in der "Rheinischen Post" angesichts der Entwicklungen zuversichtlich, dass sich die Lage in Deutschland mit Blick auf antisemitische Straftaten beruhigen werde. Zugleich sollten Präventionsmaßnahmen gegen Antisemitismus vorangetrieben werden - "gerade auch bei den Bevölkerungsgruppen, die besonders anfällig für Israelfeindlichkeit sind"./mkk/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Zentralrat der Juden 'Erleichterung' über freigelassene Geiseln Für den Zentralrat der Juden ist die Rückkehr der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln nach Israel ein "Grund zur Freude". Zentralratspräsident Josef Schuster erklärte in einer Mitteilung, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland …