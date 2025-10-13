Diese Aktie bringt Sie sicher und dividendenstark durch die nächste Korrektur!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Pfizer

Die erneute Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der damit verbundene Kurseinbruch am Freitag sorgten inmitten der anhaltenden Diskussionen um historisch teure Bewertungen am Aktienmarkt für einen Weckruf unter Anlegerinnen und Anlegern: Jetzt ist nicht mehr die Zeit, über weitere Investments in spekulative, sondern in defensive Werte nachzudenken.

Dazu gehören beispielsweise Titel mit einem niedrigen Beta. Darunter wird diejenige Kennziffer verstanden, welche die Sensitivität einer Aktie gegenüber Veränderungen am Gesamtmarkt angibt. In starken Börsenphasen empfehlen sich Aktien mit einem hohen Beta, da sie einen Hebel auf die Aktienmarktentwicklung bieten. Umgekehrt sind in schwach zu erwartenden Phasen Papiere mit einem niedrigen Beta empfehlenswert, da sie deutlich geringere Kursverluste befürchten lassen.

Pfizer zeichnet sich durch Korrekturresistenz aus

Ein besonders niedriges Beta von 0,46 erhalten Investoren in Verbindung mit einer günstigen Bewertung und einer hohen Dividendenrendite aktuell beim US-Pharmariesen Pfizer.

Dessen Aktie könnte jetzt trotz der anhaltenden Wachstumsschwäche des Unternehmens und des fortgesetzten Abwärtstrends eine geeignete Beimischung für vorwiegend in Technologiewerte investierte Depots sein. Ein Rechenbeispiel: Sollte der US-Gesamtmarktindex S&P 500 um 20 Prozent korrigieren, ist bei Pfizer statistisch mit Kursverlusten von nur 9,2 Prozent zu rechnen – ein Wert, der innerhalb eines Jahres fast vollständig von der Dividendenrendite von 6,9 Prozent ausgeglichen werden kann.

Pfizer Chartsignale

Mehrjähriger Abwärtstrend: Pfizer hat nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie anhaltend an Wert verloren. Das spiegelt rückläufige Geschäfte wider.

Pfizer hat nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie anhaltend an Wert verloren. Das spiegelt rückläufige Geschäfte wider. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren ist es zu ausgeprägten Diskrepanzen gegenüber der Aktienkursentwicklung gekommen.

In den technischen Indikatoren ist es zu ausgeprägten Diskrepanzen gegenüber der Aktienkursentwicklung gekommen. Mittelfristige Erholung: Die Anteile haben sich in den vergangenen Monaten gut erholen und ein erstes Kaufsignal liefern können.

Die Anteile haben sich in den vergangenen Monaten gut erholen und ein erstes Kaufsignal liefern können. Chancen auf Trendwende: Sofern sich die Erholung nicht als Bärenflagge entpuppt, sind die Weichen für einen Turnaround bereits gestellt.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 10.10.2020 bis 13.10.2025

Pfizer: Eine Value-Perle für volatile Zeiten?

Die Aktie befindet sich nach dem Ende der Corona-Pandemie in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Dieser reflektiert die Umsatzeinbußen und den Gewinnrückgang bedingt durch geringere Impfstoffverkäufe. Insgesamt ist die Ertragslage aber unverändert hervorragend: In den vergangenen 12 Monaten hat das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von knapp 10,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

Außerdem konnte Pfizer zuletzt einen Verhandlungserfolg präsentieren. Das Unternehmen wird nach einer Einigung mit der US-Regierung zunächst von Zollstrafen verschont und bekommt eine Übergangsfrist von 5 Jahren für das Reshoring von Produktionskapazitäten eingeräumt. Das sorgte kurzfristig für starke Kursgewinne, wenngleich diese weitestgehend abverkauft wurden.

Aktie mit wachsenden Turnaround-Chancen?

Nichtsdestotrotz ist das Chartbild vielversprechender als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Dafür sorgen vor allem die bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren. Obwohl die Aktie in den vergangenen Quartalen weiter gefallen ist, befinden sich sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD in Aufwärtstrends.

Damit wachsen die Chancen auf eine nachhaltige Trendwende. Einen Achtungserfolg konnten die Käuferinnen und Käufer zuletzt mit dem Sprung sowohl über die 50- als auch die 200-Tage-Linie erzielen, wenngleich dieser nach dem vergangenen Freitag auf der Kippe steht. Sollte Pfizer einen Kurs um 25 US-Dollar behaupten können, würde sich mit einem Golden Cross der Durchschnittslinien außerdem ein Kaufsignal ergeben.

Sofern sich der mittelfristige Aufwärtstrend nicht als (weitere) Bärenflagge entpuppt, wofür es angesichts der fortgesetzten bullishen Divergenzen vor allem im Wochenchart keine Anzeichen gibt, verfügt die Aktie somit über ein konstruktives Setup für einen Turnaround.

Bewertung deutlich unter dem Branchenmittel

Diese These wird unterstützt durch die günstige Bewertung der Aktie. Für das kommende Geschäftsjahr ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,8 erwartet. Das liegt um rund ein Viertel unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 10,6 sowie deutlich unter dem Branchenmittel von 24,8. Auch bei anderen Kennziffern kann Pfizer überzeugen, zum Beispiel beim Kurs-Cashflow-Verhältnis.

Das liegt mit 8,6 ebenfalls um rund ein Viertel unter dem historischen Mittelwert und sogar um mehr als 40 Prozent unter dem Wert der Vergleichsgruppe (KCV 14,4). Gegenwärtig liegt die Cashflow-Rendite bei 11,6 Prozent. Das ist für Pfizer von entscheidender Bedeutung, um die nach der Übernahme von Seagen entstandenen Schulden abbauen und unverändert eine hohe Dividende auszahlen zu können.

Hohe und gleichzeitig sichere Dividende

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,9 Prozent – ein von kaum einem anderen Pharmaunternehmen erreichten Wert. Im Mittel bietet die Branche eine Dividende von 1,7 Prozent. Vergleichbare Unternehmen wie Amgen oder Merck zahlen mit 3,3 und 3,8 Prozent deutlich geringere Ausschüttungen.

Trotz der hohen Dividendenrendite beträgt die im kommenden Jahre geschätzte Ausschüttungsquote von Pfizer nur 50,2 Prozent. Damit sind die Ausschüttungen vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates sicher während gleichzeitig Luft nach oben besteht, die Anhebungshistorie von aktuell 14 Jahren in Folge fortzusetzen.

Vorsichtiger Optimismus an der Wall Street

Mit Blick auf das Sentiment der Analystinnen und Analysten kann von vorsichtigem Optimismus gesprochen werden. Insgesamt liegen aktuell 24 Empfehlungen vor, wovon 8 zum Kauf oder Übergewichten raten. Weitere 15 Bewertungen sehen das Halten der Aktie vor. Zum Verkauf ist Pfizer nur einmal empfohlen. Das ergibt in Summe eine Bewertung zum Übergewichten und spiegelt damit den Konsens der vergangenen 3 Jahre wider.

Als fairen Wert geben die Expertinnen und Experten im Mittel 28,81 US-Dollar an. Das impliziert eine Upside von 16,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Das aktuell niedrigste Kursziel liegt bei 24,00 US-Dollar, die optimistischste Einschätzung hat das Papier mit einem Kursziel von 36,00 US-Dollar versehen.

Pfizer auf einen Blick

ISIN: US7170811035

US7170811035 Börsenwert: 140,9 Milliarden US-Dollar

140,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 6,9 Prozent

6,9 Prozent KGVe 2026: 7,8

7,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.