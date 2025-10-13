Tarifergebnis zum Mindestlohn im Dachdeckerhandwerk steht - Beide Tarifparteien stimmen zu (FOTO)

Köln (ots) - Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und die

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) haben sich auf ein neues

Tarifergebnis zum Mindestlohn im Dachdeckerhandwerk geeinigt. Nach Zustimmung

beider Tarifparteien kann der neue Tarifvertrag zur Regelung eines Mindestlohns

im Dachdeckerhandwerk (TV Mindestlohn) nun in Kraft treten. Er gilt für drei

Jahre - vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2028.



Kernpunkte des neuen Tarifvertrags Mindestlohn





Laufzeit: 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2028



Mindestlohn 1 (ungelernte Arbeitskräfte)



- Anhebung zum 1. Januar 2026 von derzeit 14,35 Euro auf 14,96 Euro·

- Danach Einfrieren auf diesem Niveau bis Ende 2028



Mindestlohn 2 (gelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)



Anhebung in drei Stufen



- 1. Januar 2026: 16,60 Euro

- 1. Januar 2027: 17,10 Euro

- 1. Januar 2028: 17,60 Euro



Mit diesem Ergebnis tragen die Tarifvertragsparteien sowohl den politischen als

auch den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung. Durch die Anhebung um 3,8

Prozent im Jahr 2026 sowie um 3,0 und 2,9 Prozent in den Folgejahren bleibt der

Mindestlohn 2 weiterhin deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Beide

Tarifparteien haben das Verhandlungsergebnis bis zum Ablauf der Erklärungsfrist

am 2. Oktober 2025 angenommen.



Kommentare der Verhandlungsführer



ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk, der auf Arbeitgeberseite die Verhandlungen führte,

betont: "Mit diesem Tarifergebnis sichern wir einerseits faire Löhne im

Dachdeckerhandwerk, andererseits schaffen wir Planungssicherheit für unsere

Betriebe. Der Mindestlohn 1 wird künftig eng am gesetzlichen Niveau orientiert,

damit bleibt der Anreiz für eine qualifizierte Ausbildung im Dachdeckerhandwerk

erhalten. Zugleich sorgt die dreijährige Laufzeit für Stabilität in einer

wirtschaftlich herausfordernden Zeit."



Carsten Burckhardt, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU und

Verhandlungsführer für die Arbeitnehmer*innen, sagt: "Das Dachdeckerhandwerk

zeigt, wie Tarifpartnerschaft funktionieren kann - fair, respektvoll und mit

Vorbildcharakter für andere Handwerksbranchen. Nach intensiven, aber fairen

Verhandlungen ist es gelungen, den Branchenmindestlohn für Helfer*innen auch in

den kommenden Jahren oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns zu sichern. Zugleich

wird der Mindestlohn für gelernte Fachkräfte deutlich angehoben. Damit erreichen

wir spürbare Lohnsteigerungen für unsere Mitglieder - auch in Betrieben ohne

Tarifbindung und in Entsendebetrieben. Wir schaffen Schutz vor Dumpingwettbewerb

und sorgen für faire, verlässliche Arbeitsbedingungen. Das ist ein starkes

Signal für die ganze Branche."



Bildmaterial: https://bit.ly/PM-Mindestlohn-2025



Pressekontakt:



DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERK

Zentralverband



Claudia Büttner

Bereichsleiterin Presse

Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)

Fritz-Reuter-Str. 1 // 50968 Köln

Tel. 0221-398038-0

Fax 0221-398038-512

E-Mail mailto:cbuettner@dachdecker.de

http://www.dachdecker.de // http://www.dachdeckerdeinberuf.de

Unser Podcast - Einfach mal reinhören:

https://bit.ly/ZVDH-Podcast



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115513/6136385

OTS: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH







