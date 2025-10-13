Mega-Plus: Darum hebt diese Aktie jetzt ab!

Außerdem bestätigt Abed Jarad, Analyst von MWB Research seine "Buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von 56 Euro. Jarad argumentiert, dass der bestehende Auftragsbestand eine gewisse Pufferwirkung besitzt. Zudem könnten Investitionen im Speicherbereich (etwa von Samsung, SK Hynix, AMD) eine Nachfrage nach Produktionsanlagen stimulieren – wovon Suss MicroTec profitieren könnte.

ODDO BHF hebt in seiner Studie die Gewinnprognosen für 2026 um 15 Prozent an und nennt ein neues Kursziel von 45 Euro. Nach deren Einschätzung ist die Phase fallender Gewinnerwartungen womöglich vorbei.

Der Kurs der Aktie stieg um rund 13,6 Prozent auf 37,66 Euro (Stand: Montagnachmittag).

In den letzten Quartalen kämpfte der Halbleiterzulieferer mit nachlassender Nachfrage: Der Auftragseingang fiel mehrfach zurück, auch zum Jahresstart war eine Zurückhaltung bei Bestellungen zu beobachten. CEO Burkhardt Frick hatte erklärt, dass Kunden ihre Investitionen vorerst strecken, da sie bereits erhaltene Anlagen in Betrieb nehmen.

Dass dieser Rückzug keinen nachhaltigen Trend darstellt, vermuten Marktanalysten aufgrund jüngster KI-Investitionsankündigungen großer Tech-Konzerne. Diese könnten die ohnehin stark belastete Branche zu einem erneuten Impuls verhelfen – und die Produktionsausstattung, die Suss MicroTec liefert, indirekt begünstigen.

Jefferies bleibt allerdings skeptisch – das Analystenhaus hält an seiner Bewertung "Hold" fest und nennt als Kursziel 31 Euro.

Die Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten war indessen hart: Trotz der heutigen Erholung hat die Aktie fast die Hälfte ihres Werts verloren. Das hartnäckige Umfeld und die gedämpfte Nachfrage sind hierbei ausschlaggebend. Dennoch könnte der nun entstehende Gegenwind aus positiv interpretierten Analystensignalen den Boden für einen neuen Trend bereiten.

Der Kursschub bei Suss MicroTec lässt aufhorchen und zeigt, dass bei hohen Rücksetzern Potenzial für Gegenbewegung existiert. Die Divergenz zwischen konservativen Einschätzungen (Jefferies) und optimistischen Prognosen (ODDO BHF, MWB Research) spiegelt ein Risiko-/Chancenprofil wider, das möglicherweise stark von künftigen Auftragseingängen und Strukturinvestitionen abhängt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,64 % und einem Kurs von 38,00EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.

Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!