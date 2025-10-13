    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Der Apfel ist faul

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wegen China: Raus aus den Apple-Aktien – Experten sehen zu hohe Risiken

    Der kleinste Wink von US-Präsident Donald Trump und der Markt geht in die Knie. Jefferies bewertet nun abermals das Risiko für Apple-Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump beeinflusst Markt, Apple-Risiko steigt stark.
    • Jefferies senkt Apple-Kursziel auf 203,07 USD.
    • Chinas Marktanteil sinkt, Konkurrenz wächst rasant.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Der Apfel ist faul - Wegen China: Raus aus den Apple-Aktien – Experten sehen zu hohe Risiken
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Da ist der Wurm drin! Kaum hebt Trump gegen China wieder die Fäuste, implodiert der Aktienmarkt. Das ist ein Grund für die Analysten von Jefferies die Daumen für Apple zu senken. 

    Analyst Edison Lee bekräftigt am Montag sein Underperform-Rating und senkt sogar sein Kursziel von 205,16 auf 203,07 US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    233,00€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    263,89€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Grund: Das China-Risiko!

    Denn der Smartphone-Hersteller hält immer noch einen Großteil seiner Produktion in China. Das war auch in der Vergangeheit erfolgreich, da Apple angesagt war im Reich der Mitte. Schritt für Schritt aber haben die chinesischen Hersteller immer mehr Marktanteile auf heimischen Gefilde gewonnen. Auch das derzeit schwache Konsumklima in China tragen zu der negativen Bewertung von Apple bei.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der chinesische Smartphone-Markt schrumpfte in den ersten acht Wochen des dritten Quartals um 2 Prozent. Apple verzeichnete vor der Markteinführung seines neuen iPhones einen Rückgang von 6 Prozent, wie aus Marktdaten des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research hervorgeht.

    Huawei rangiert jetzt auf dem ersten Platz für Smartphone-Verkäufe, mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent. Apple kann noch den zweiten Platz behaupten, der Marktanteil liegt bei 12 Prozent, laut Daten von statcounter.com. Größter Gewinner dieses Jahres ist Xiaomi: Das Unternehmen machte Boden gut, indem es 40 Prozent mehr Auslieferungen verzeichnete und sich damit auf den dritten Platz, bei einem Marktanteil von 10,5 Prozent, katapultierte.

    Die Analyse von Jefferies ist verständlich, da Apple immer noch mit einem Anteil von 80 Prozent seine Smartphones in China montieren lässt. CEO Tim Cook hatte in diesem Jahr angekündigt direkt in den USA zu investieren, und die Produktion bis Ende 2026 mehrheitlich von China nach Indien zu verlegen. Analysten gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt 65 Prozent der Apple-Smartphones in Indien hergestellt werden könnten. 

    Auch den Vorwurf, dass Apple wichtige KI-Funktionen auf dem iPhone 16 und 17 für China bis jetzt nicht bereitstellen konnte, muss sich der Smartphone-Hersteller machen lassen: eine Zusammenarbeit mit Alibaba soll dies nun ändern.

    Trotz der Bewertung durch Jefferies steigt die Apple-Aktie am Montag. Aber: Die Frage stellt sich, ob langsam aber sicher ein großer Star der Mag-7 seine Strahlkraft verliert.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 224,65$, was einem Rückgang von -9,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Apfel ist faul Wegen China: Raus aus den Apple-Aktien – Experten sehen zu hohe Risiken Der kleinste Wink von US-Präsident Donald Trump und der Markt geht in die Knie. Jefferies bewertet nun abermals das Risiko für Apple-Aktien.