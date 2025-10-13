    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Netanjahu

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zeit, den Kreis des Friedens zu vergrößern

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu dankt Trump für Geisel-Freilassung.
    • Hoffnung auf Annäherung zu arabischen Staaten.
    • Trump als erster Nicht-Israeli für Israel-Preis vorgeschlagen.

    JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump nach der Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen überschwänglich gedankt. Netanjahu sprach bei Trumps Besuch im Parlament in Jerusalem von einem "bewegenden Tag, der in die Geschichte unseres Volkes eingehen wird". Der israelische Regierungschef äußerte auch die Hoffnung, mit Trumps Hilfe könne Israel Annäherungsabkommen mit weiteren arabischen und muslimischen Staaten abschließen.

    "Die Kinder Abrahams werden zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft zu schaffen", sagte Netanjahu. "Ich glaube, dass dies unter Präsident Trumps Führung viel schneller passieren wird, als die Leute denken."

    Netanjahu sagte, als Israels Ministerpräsident strecke er seine Hand all jenen aus, "die Frieden mit uns anstreben". Israel werde immer wachsam, aber gleichzeitig voller Hoffnung sein. "Es ist an der Zeit, diese Hoffnung umzusetzen und den Kreis des Friedens zu vergrößern."

    Er habe vorgeschlagen, dass Trump als erster Nicht-Israeli mit dem Israel-Preis ausgezeichnet wird, der höchsten Würdigung des Landes. "Was den anderen Preis angeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie ihn bekommen", sagte Netanjahu mit Blick auf den Friedensnobelpreis. Er nannte Trump Israels größten Freund./le/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Netanjahu Zeit, den Kreis des Friedens zu vergrößern Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump nach der Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen überschwänglich gedankt. Netanjahu sprach bei Trumps Besuch im Parlament in Jerusalem von einem …