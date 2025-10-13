    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alzchem Group: Creavitalis High Protein Creatine ab Oktober im Handel

    Ehrmann und Alzchem starten eine wegweisende Kooperation, um ab Oktober 2025 mit Creavitalis die Sporternährung zu revolutionieren. Köstliche, innovative Produkte ohne Zucker, Laktose und Gluten warten auf Genießer.

    Alzchem Group: Creavitalis High Protein Creatine ab Oktober im Handel
    Foto: adobe.stock.com
    • Ehrmann und Alzchem starten eine Kooperation, um ab Oktober 2025 neue High Protein Creatine Produkte mit Creavitalis auf den Markt zu bringen.
    • Die Produktlinie umfasst Pudding, Drinks und Riegel, die jeweils 1,5 g Creavitalis pro Portion enthalten und auf Zucker, Laktose sowie Gluten verzichten.
    • Creavitalis ist ein hochwertiges Kreatin „Made in Germany“, das in einer zertifizierten Anlage produziert wird und für seine Reinheit und Qualität bekannt ist.
    • Die neuen Produkte sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich, darunter Chocolate, White Choc, Pistacia, Peanut Caramel Choc und White Choc Strawberry.
    • Die Kooperation zwischen Ehrmann und Alzchem soll neue Impulse in der funktionellen Ernährung setzen und Creavitalis als festen Bestandteil moderner Ernährung etablieren.
    • Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen mit einem Umsatz von 554,2 Mio. Euro im Jahr 2024 und engagiert sich in Bereichen wie Ernährung, erneuerbare Energien und Feinchemie.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 30.10.2025.

    Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 158,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,13 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.265,93PKT (+1,02 %).


    Alzchem Group

    +1,68 %
    +3,06 %
    +9,15 %
    +4,87 %
    +181,82 %
    +926,49 %
    +645,19 %
    +207,31 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alzchem Group: Creavitalis High Protein Creatine ab Oktober im Handel Ehrmann und Alzchem starten eine wegweisende Kooperation, um ab Oktober 2025 mit Creavitalis die Sporternährung zu revolutionieren. Köstliche, innovative Produkte ohne Zucker, Laktose und Gluten warten auf Genießer.