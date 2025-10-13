Alzchem Group: Creavitalis High Protein Creatine ab Oktober im Handel
Ehrmann und Alzchem starten eine wegweisende Kooperation, um ab Oktober 2025 mit Creavitalis die Sporternährung zu revolutionieren. Köstliche, innovative Produkte ohne Zucker, Laktose und Gluten warten auf Genießer.
Foto: adobe.stock.com
- Ehrmann und Alzchem starten eine Kooperation, um ab Oktober 2025 neue High Protein Creatine Produkte mit Creavitalis auf den Markt zu bringen.
- Die Produktlinie umfasst Pudding, Drinks und Riegel, die jeweils 1,5 g Creavitalis pro Portion enthalten und auf Zucker, Laktose sowie Gluten verzichten.
- Creavitalis ist ein hochwertiges Kreatin „Made in Germany“, das in einer zertifizierten Anlage produziert wird und für seine Reinheit und Qualität bekannt ist.
- Die neuen Produkte sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich, darunter Chocolate, White Choc, Pistacia, Peanut Caramel Choc und White Choc Strawberry.
- Die Kooperation zwischen Ehrmann und Alzchem soll neue Impulse in der funktionellen Ernährung setzen und Creavitalis als festen Bestandteil moderner Ernährung etablieren.
- Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen mit einem Umsatz von 554,2 Mio. Euro im Jahr 2024 und engagiert sich in Bereichen wie Ernährung, erneuerbare Energien und Feinchemie.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 158,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,13 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.265,93PKT (+1,02 %).
+1,68 %
+3,06 %
+9,15 %
+4,87 %
+181,82 %
+926,49 %
+645,19 %
+207,31 %
