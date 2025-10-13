    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbnb Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Airbnb Registered (A)

    Airbnb Registered (A) Aktie heute im Plus - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Airbnb Registered (A) Aktie bisher um +0,98 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbnb Registered (A) Aktie.

    Foto: rarrarorro - stock.adobe.com

    Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

    Airbnb Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Airbnb Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +0,98 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Airbnb Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -11,24 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,10 %. Im Jahr 2025 gab es für Airbnb Registered (A) bisher ein Minus von -19,02 %.

    Airbnb Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,61 %
    1 Monat -1,10 %
    3 Monate -11,24 %
    1 Jahr -15,91 %

    Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Es gibt 429 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,10 Mrd. wert.

    Airbnb Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbnb Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbnb Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbnb Registered (A)

    +0,98 %
    +0,61 %
    -1,10 %
    -11,24 %
    -15,91 %
    -12,00 %
    -13,24 %
