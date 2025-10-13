    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBooking Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Booking Holdings

    Booking Holdings Aktie heute im Plus - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +1,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.

    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

    Booking Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Die Booking Holdings Aktie notiert aktuell bei 4.510,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +60,00  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg bei Booking Holdings konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,87 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -3,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,03 %. Im Jahr 2025 gab es für Booking Holdings bisher ein Minus von -6,26 %.

    Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,80 %
    1 Monat -4,03 %
    3 Monate -7,87 %
    1 Jahr +14,60 %

    Informationen zur Booking Holdings Aktie

    Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,17 Mrd. wert.

    Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Booking Holdings

    +1,12 %
    -3,80 %
    -4,03 %
    -7,87 %
    +14,60 %
    +158,09 %
    +187,24 %
    +279,62 %
    +803,61 %
    ISIN:US09857L1089WKN:A2JEXP



