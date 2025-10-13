Samsung könnte größten Quartalsgewinn seit Jahren melden

Samsung Electronics steht Medienberichten und Analystenschätzungen zufolge vor dem stärksten dritten Quartal seit 2022. Haupttreiber ist der ungebremste KI-Boom, der die Nachfrage nach Speicherchips in Rekordhöhe treibt.

Samsung Electronics, der weltweit größte Hersteller von Speicherchips, dürfte im Zeitraum Juli bis September einen operativen Gewinn von rund 10,1 Billionen Won (etwa 7,11 Milliarden US-Dollar) melden. Der erwartete Gewinn entspricht einem Plus von 10 Prozent im Jahresvergleich und wäre das beste dritte Quartal seit 2022.

Analysten erklären die robuste Entwicklung vor allem mit steigenden Preisen für DRAM-Speicherchips, die in Servern, Smartphones und PCs verwendet werden. Laut Daten der Marktforscher von TrendForce sind die Preise für bestimmte DRAM-Typen im dritten Quartal um über 170 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Verzögerungen bei HBM liefern Konkurrenz Vorteile

Während das klassische Speicherchipgeschäft florieren könnte, bleibt Samsung jedoch bei High Bandwidth Memory (HBM) hinter den Erwartungen zurück. Diese Speicherchips gelten als Schlüsseltechnologie für Künstliche Intelligenz, da sie große Datenmengen extrem schnell verarbeiten können.

Samsung hat bei der Lieferung seiner neuesten 12-lagigen HBM3E-Chips an Nvidia Verzögerungen erlitten. SK Hynix und der US-Konkurrent Micron haben dadurch Marktanteile im Zukunftsbereich gewonnen. Analysten gehen davon aus, dass die Verzögerungen Samsungs Profitabilität spürbar belastet.

Neue Mega-Deals mit OpenAI und Tesla sorgen für Kursfantasie

Jüngste Liefervereinbarungen mit OpenAI und Tesla stärken die Hoffnung, dass Samsung wieder Boden im HBM-Markt gutmachen kann. Während eines Besuchs von OpenAI-CEO Sam Altman in Südkorea verkündeten Samsung, SK Hynix und OpenAI eine Kooperation zur Lieferung von Chips für das sogenannte Stargate-Supercomputerprojekt.

Zusätzlich schloss Samsung einen Foundry-Deal über 16,5 Milliarden US-Dollar mit Tesla ab. Analyst Ryu Young-ho von NH Investment & Securities geht davon aus, dass dieser Auftrag neue Türen im Bereich der Auftragsfertigung öffnet.

Handelskonflikte drücken südkoreanische Börse

Am Montag geriet südkoreanische Aktien unter Druck. Grund sind neue Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Leitindex Kospi fiel um 0,72 Prozent auf 3.584,55 Punkte. Chinas Regierung bezeichnete die jüngste Strafzoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump als provokativ und kündigte mögliche Gegenmaßnahmen an.

Samsung Electronics gab über 1 Prozent nach. Die Aktie notiert dennoch seit Jahresbeginn 67 Prozent im Plus. Samsung wird seine vorläufigen Zahlen zu Umsatz und Gewinn am Dienstag vorlegen. Die endgültigen Quartalsergebnisse folgen später im Monat.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 1.100EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.



