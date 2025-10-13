Almonty Industries - Aktie zieht deutlich an - 13.10.2025

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Almonty Industries einen Gewinn von +28,85 % verbuchen.

Die Almonty Industries Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,56 % auf 7,0300€ zulegen. Das sind +0,3700 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +71,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Almonty Industries +379,51 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,04 % 1 Monat +71,57 % 3 Monate +28,85 % 1 Jahr +399,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Abnahme der Produktionsanlage von Almonty Industries, die als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen wird. Verzögerungen beim Produktionsstart könnten zu einem Kursrückgang führen, während einige Mitglieder auf einen Anstieg auf etwa 10 € hoffen. Die Bewertung der Aktie wird im Vergleich zu anderen Unternehmen als günstig erachtet, mit Potenzial für Kursziele bis 60 € in den kommenden Jahren. Quartalsmeldungen werden als wichtig für die zukünftige Entwicklung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd. wert.

Börsenbeben am Freitag: Donald Trump droht wieder mit der Zoll-Keule. Damit reagierte er auf die Ankündigung Chinas, die Exportkontrollen auf Seltene Erden zu erweitern. Doch es gibt auch Gewinner im Rohstoffkrieg zwischen den beiden Supermächten. …

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.